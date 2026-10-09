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Bu Adanın Haritadaki Şekli Sürekli Değişiyor: Yaklaşan Gemiler Tek Tek Batıyor

Bu Adanın Haritadaki Şekli Sürekli Değişiyor: Yaklaşan Gemiler Tek Tek Batıyor

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
09.10.2026 - 12:08
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin yaklaşık 300 kilometre güneydoğusunda, Atlantik Okyanusu'nun ortasında hilal biçimli ince bir kum şeridi uzanıyor. Sable Adası, kıyı çizgisi fırtınalarla sürekli yeniden şekillendiği için haritalarda hiçbir zaman aynı görünmüyor. 16. yüzyıldan bu yana yüzlerce geminin sonunu getiren ada, 'Atlantik'in Mezarlığı' olarak anılıyor.

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Kaynak: Parks Canada, The Canadian Encyclopedia

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Kum tepelerinden oluşan ada, dalgaların ve rüzgârın etkisiyle sürekli şekil değiştiriyor.

Kum tepelerinden oluşan ada, dalgaların ve rüzgârın etkisiyle sürekli şekil değiştiriyor.

Parks Canada verilerine göre Sable Adası yaklaşık 42 kilometre uzunluğunda, en geniş noktasında ise yalnızca 1,3 kilometre genişliğinde. Adanın büyük bölümü kum tepelerinden oluşuyor. Adın Fransızcada 'kum' anlamına gelen sözcükten geldiği belirtiliyor.

Fırtınalar ve dalgalar kıyı çizgisini durmaksızın aşındırıp yeniden biriktiriyor. Bu nedenle adanın boyutu ve görünümü yıllar içinde belirgin biçimde farklılaşıyor.

Sığlıklar, yoğun sis ve değişken deniz koşulları adayı denizciler için ölümcül bir tuzağa dönüştürdü.

Sığlıklar, yoğun sis ve değişken deniz koşulları adayı denizciler için ölümcül bir tuzağa dönüştürdü.

Kayıtlara göre 1583'ten bu yana adanın çevresindeki kum sığlıklarında 350'den fazla gemi battı. Bölge, 16. yüzyıldan itibaren denizciler tarafından tehlikeli kabul ediliyor. Sık görülen sis ve ani değişen deniz koşulları da kazaların başlıca nedenleri arasında gösteriliyor.

Bu yüksek sayı nedeniyle Parks Canada, adayı resmi olarak 'Atlantik'in Mezarlığı' adıyla tanıtıyor.

Bugün ulusal park rezervi olan adada yüzlerce yabani at ve az sayıda araştırmacı bulunuyor.

Bugün ulusal park rezervi olan adada yüzlerce yabani at ve az sayıda araştırmacı bulunuyor.

Ada, Kanada tarafından ulusal park rezervi olarak korunuyor. Ziyaret için Parks Canada'dan izin almak gerekiyor ve ulaşım yalnızca tekne ya da uçakla sağlanıyor. Doğal ağaç örtüsü bulunmayan adada otlar ve yabani güller yetişiyor.

Adanın en bilinen sakinleri ise yüzyıllar önce getirildiği belirtilen yabani atlar. Sürünün sayısı dönemlere göre 175 ile 500 arasında değişiyor. Adada ayrıca foklar ve yalnızca birkaç araştırma görevlisi yaşıyor.

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Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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