Bu Adanın Haritadaki Şekli Sürekli Değişiyor: Yaklaşan Gemiler Tek Tek Batıyor
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Kanada'nın Nova Scotia eyaletinin yaklaşık 300 kilometre güneydoğusunda, Atlantik Okyanusu'nun ortasında hilal biçimli ince bir kum şeridi uzanıyor. Sable Adası, kıyı çizgisi fırtınalarla sürekli yeniden şekillendiği için haritalarda hiçbir zaman aynı görünmüyor. 16. yüzyıldan bu yana yüzlerce geminin sonunu getiren ada, 'Atlantik'in Mezarlığı' olarak anılıyor.
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Kaynak: Parks Canada, The Canadian Encyclopedia
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Kum tepelerinden oluşan ada, dalgaların ve rüzgârın etkisiyle sürekli şekil değiştiriyor.
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Sığlıklar, yoğun sis ve değişken deniz koşulları adayı denizciler için ölümcül bir tuzağa dönüştürdü.
Bugün ulusal park rezervi olan adada yüzlerce yabani at ve az sayıda araştırmacı bulunuyor.
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2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisans eğitimime başladım. İki yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerik üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri insanlarla buluşturmayı seviyorum.
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