Bu Adanın Haritadaki Şekli Sürekli Değişiyor: Yaklaşan Gemiler Tek Tek Batıyor

Ada, Kanada tarafından ulusal park rezervi olarak korunuyor. Ziyaret için Parks Canada'dan izin almak gerekiyor ve ulaşım yalnızca tekne ya da uçakla sağlanıyor. Doğal ağaç örtüsü bulunmayan adada otlar ve yabani güller yetişiyor.

Adanın en bilinen sakinleri ise yüzyıllar önce getirildiği belirtilen yabani atlar. Sürünün sayısı dönemlere göre 175 ile 500 arasında değişiyor. Adada ayrıca foklar ve yalnızca birkaç araştırma görevlisi yaşıyor.