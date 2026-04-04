Koruyucu Ekipmansız Çalışan Bir İşçinin Görüntüleri Viral Olmuştu: "İşçi Kovuldu" İddiası!

Görüntünün Çelikler Holding'e ait Afşin Elbistan Termik Santrali'nde çekildiği iddia edildi. Görüntüdeki işçinin hali ise görenleri şaşkına çevirdi. İşçinin hiçbir koruyucu ekipman olmadan çalışması, tüm vücudunun toz ve dumandan neredeyse renk değiştirmesi vatandaşların tepkisini çekti.

İnsani koşullar sunulmayan iş yerine tepkiler çoğalırken şaşırtıcı bir gelişme daha yaşandı. Vatandaşlar, işçilerin çalışma koşullarının iyileştirilmesini beklerken işçinin 'işten çıkarıldığı' iddia edildi.

Bir sosyal medya kullanıcısının bu iddiasının ardından tepkiler de art arda geldi.