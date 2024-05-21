Korkuya Doyacağız! Siccin 7 Filminden Yayınlanan İlk Fragmana Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!
Korkuya Doyacağız! Siccin 7 Filminden Yayınlanan İlk Fragmana Sosyal Medyadan Yorum Yağdı!
Korku filmi sevenlere müjde! Siccin serisinin 7. filmi 14 Haziran'da vizyona girecek. İzleyicisiyle buluşmasına kısa bir süre kalan filmden ilk fragman sonunda yayınlandı.
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Gerçek bir hikayeden sinemaya uyarlanan Siccin serisi, Öznur'un çocukluktan beri âşık olduğu kuzeni Kudret'i saplantı haline getirmesiyle başlamıştı.
Korkuyu iliklerimize kadar hissettiğimiz bu seri 2014 yılında başlamış ve bu zamana kadar tam 6 film yayınlanmıştı.
Serinin büyük bir hayran kitlesi var ve bizim de kendilerine bir müjdemiz var! Serinin 7. filmi 14 Haziran'da vizyona giriyor!
Filmin ilk fragmanını da şöyle bırakıyoruz:
Merakla beklenen fragmana sosyal medyadan yorum yağdı.
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