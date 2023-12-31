Korku Filmini Aratmayan Davranışlarıyla Yetişkinleri Korkudan Tir Tir Titreten Çocuklar
Korku Filmini Aratmayan Davranışlarıyla Yetişkinleri Korkudan Tir Tir Titreten Çocuklar
Çocukların hayal gücü bazen yetişkinleri aşabiliyor. Bu yüzden anlattıkları çoğu şey bize korkutucu da gelebiliyor... Çocukların yetişkinleri bile ürperten o hikayelerini derledik. 👇
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1. "Yeğenim geceleri odasında onu ziyarete gelen bir kadın olduğunu söylüyordu..."
2. "Yeğenim 2 yaşındayken dedesi, yani babam vefat etti. Birkaç ay sonra yeğenim hayali arkadaşlarıyla konuştuğu bir döneme girdi..."
3. "Eşim ve ben bir cumartesi sabahı bebek monitöründen 2 yaşımızdaki kızımızın 'Tamam ben ona söylerim' dediğini duyduk..."
4. "Üç yaşındaki oğlumun odasında kendi kendine konuştuğunu duydum, sanki karşısındaki kişi ona cevap veriyormuş gibi aralıklarla duruyordu da..."
5. "Ablamın Harley isminde bir çoban köpeği vardı. O zamanlarda oğlum 2.5 yaşındaydı ve ablamla uzanmış televizyon izliyorlardı..."
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6. "Kızım küçükken dolabının kulplarını bağlamamı isterdi, böylece 'ejderha suratlı kadın' gelemezdi..."
7. "Oğlum 4 yaşındayken Titanik filmini izliyorduk ve kazan dairesinin şemaları gösteriliyordu..."
8. "Çocuk bakıcılığı yaptığım bir akşam evin küçüğü uyanıp 'Yatağımın altında bir şey var' diye ağlamaya başladı..."
9. "Bir akşam arkadaşımın çocuklarına bakıyordum ve 5 yaşındaki küçük kız tavandan sarkan bir kadın resmi çizerek bana 'Bunu çizmemi söyledi' dedi..."
10. "Arkadaşımın oğlu bana ölmüş kardeşini tarif etti. Abisi o doğmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti..."
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11. "Arkadaşımın 3 yaşındaki oğluna sarılıyordum ve ciddi bir ifadeyle bana 'Söz, kemiklerini kemirmeyeceğime söz veriyorum.' dedi."
12. "Annem ben küçükken biz ne zaman mezarlığın yanından geçsek benim 'Krala ihanet ettiğinde seni buraya gömer!' diye bağırdığımı söylüyor."
13. "3 yaşındaki küçük kızım sürekli 'çocuklarını bulmasına' yardım etmem için ağlar, ısrar eder ve öfkelenirdi..."
14. "Bir akşam komşumun 3 yaşındaki kızına bakıcılık yapıyordum ve bana dönüp 'Karnındaki bebek ne zaman çıkacak?' diye sordu..."
15. "Bir akşam annesi babası çalıştığı için sık sık bakıcılara bırakılan bir kıza bakıcılık yapıyordum..."
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