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Korku Filmini Aratmayan Davranışlarıyla Yetişkinleri Korkudan Tir Tir Titreten Çocuklar

Korku Filmini Aratmayan Davranışlarıyla Yetişkinleri Korkudan Tir Tir Titreten Çocuklar

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
31.12.2023 - 22:16

Çocukların hayal gücü bazen yetişkinleri aşabiliyor. Bu yüzden anlattıkları çoğu şey bize korkutucu da gelebiliyor... Çocukların yetişkinleri bile ürperten o hikayelerini derledik. 👇

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1. "Yeğenim geceleri odasında onu ziyarete gelen bir kadın olduğunu söylüyordu..."

1. "Yeğenim geceleri odasında onu ziyarete gelen bir kadın olduğunu söylüyordu..."

Kırmızı bir elbisesi varmış, ismi Frannie imiş ve ona şarkılar söylüyormuş. En korkunç kısmı ise Frannie'nin havada süzülüyor olması...

2. "Yeğenim 2 yaşındayken dedesi, yani babam vefat etti. Birkaç ay sonra yeğenim hayali arkadaşlarıyla konuştuğu bir döneme girdi..."

2. "Yeğenim 2 yaşındayken dedesi, yani babam vefat etti. Birkaç ay sonra yeğenim hayali arkadaşlarıyla konuştuğu bir döneme girdi..."

Bir gün ona kiminle konuştuğunu sorduğumda 'Bir adamla' dedi. Bana adamı tarif etmesini istediğimde eksiksiz bir şekilde babamı tanımladı. Adamın ismini sorduğumda da babamın ismini söyledi. Oysa ki yeğenim babama sadece 'Dede' diye seslenir ve adını bilmezdi.

3. "Eşim ve ben bir cumartesi sabahı bebek monitöründen 2 yaşımızdaki kızımızın 'Tamam ben ona söylerim' dediğini duyduk..."

3. "Eşim ve ben bir cumartesi sabahı bebek monitöründen 2 yaşımızdaki kızımızın 'Tamam ben ona söylerim' dediğini duyduk..."

Sonra odamıza geldi ve eşime 'Mary iyi gittiğini söyledi' dedi .Mary, eşimin büyükannesiydi ve onunla çok yakındık. 

4. "Üç yaşındaki oğlumun odasında kendi kendine konuştuğunu duydum, sanki karşısındaki kişi ona cevap veriyormuş gibi aralıklarla duruyordu da..."

4. "Üç yaşındaki oğlumun odasında kendi kendine konuştuğunu duydum, sanki karşısındaki kişi ona cevap veriyormuş gibi aralıklarla duruyordu da..."

Sonra ona kiminle konuştuğunu sordum ve bana büyükannesinin ziyarete geldiğini söyledi. Büyükannesi o doğmadan önce ölmüştü.

5. "Ablamın Harley isminde bir çoban köpeği vardı. O zamanlarda oğlum 2.5 yaşındaydı ve ablamla uzanmış televizyon izliyorlardı..."

5. "Ablamın Harley isminde bir çoban köpeği vardı. O zamanlarda oğlum 2.5 yaşındaydı ve ablamla uzanmış televizyon izliyorlardı..."

Oğlum koltuğun ucunu göstererek 'O Harley mi?' dedi. Oğlum ne köpeği ne de Harley ismini biliyordu.

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6. "Kızım küçükken dolabının kulplarını bağlamamı isterdi, böylece 'ejderha suratlı kadın' gelemezdi..."

6. "Kızım küçükken dolabının kulplarını bağlamamı isterdi, böylece 'ejderha suratlı kadın' gelemezdi..."

Bir süre sonra dolabı bağlamamı istemeyi bıraktı. Nedenini sorduğumda yerine daha iyi bir kadının geldiğini söyledi. Kadını anlatmasını istediğimde bana o dört aylıkken vefat eden büyükannesini anlattı.

7. "Oğlum 4 yaşındayken Titanik filmini izliyorduk ve kazan dairesinin şemaları gösteriliyordu..."

7. "Oğlum 4 yaşındayken Titanik filmini izliyorduk ve kazan dairesinin şemaları gösteriliyordu..."

Oğlum televizyonu göstererek 'Yanlış söylüyorlar. Kazan dairesi diğer taraftaydı, ben ordaydım. Bu yüzden suyu hiç sevmem' dedi.

8. "Çocuk bakıcılığı yaptığım bir akşam evin küçüğü uyanıp 'Yatağımın altında bir şey var' diye ağlamaya başladı..."

8. "Çocuk bakıcılığı yaptığım bir akşam evin küçüğü uyanıp 'Yatağımın altında bir şey var' diye ağlamaya başladı..."

Odaya gittiğimde ona bir şeyin olmadığını ve uyumasını söyledim. Sonra bana 'Artık senin arkanda' dedi.

9. "Bir akşam arkadaşımın çocuklarına bakıyordum ve 5 yaşındaki küçük kız tavandan sarkan bir kadın resmi çizerek bana 'Bunu çizmemi söyledi' dedi..."

9. "Bir akşam arkadaşımın çocuklarına bakıyordum ve 5 yaşındaki küçük kız tavandan sarkan bir kadın resmi çizerek bana 'Bunu çizmemi söyledi' dedi..."

Sonra da 'Seni yakalamaya geliyor. Saklan' dedi.

10. "Arkadaşımın oğlu bana ölmüş kardeşini tarif etti. Abisi o doğmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti..."

10. "Arkadaşımın oğlu bana ölmüş kardeşini tarif etti. Abisi o doğmadan kısa bir süre önce yaşamını yitirmişti..."

Ve o hiç görmediği abisini doğum lekesine kadar anlattı. Ayrıca abisinin aniden vefat ettiği için hiç fotoğrafı olmadığını da söyleyim. 

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11. "Arkadaşımın 3 yaşındaki oğluna sarılıyordum ve ciddi bir ifadeyle bana 'Söz, kemiklerini kemirmeyeceğime söz veriyorum.' dedi."

12. "Annem ben küçükken biz ne zaman mezarlığın yanından geçsek benim 'Krala ihanet ettiğinde seni buraya gömer!' diye bağırdığımı söylüyor."

12. "Annem ben küçükken biz ne zaman mezarlığın yanından geçsek benim 'Krala ihanet ettiğinde seni buraya gömer!' diye bağırdığımı söylüyor."

13. "3 yaşındaki küçük kızım sürekli 'çocuklarını bulmasına' yardım etmem için ağlar, ısrar eder ve öfkelenirdi..."

13. "3 yaşındaki küçük kızım sürekli 'çocuklarını bulmasına' yardım etmem için ağlar, ısrar eder ve öfkelenirdi..."

Bana bir araba kazası geçirerek öldüğünü ama arka koltuktaki iki çocuğunun hayatta kaldığını ve onları bulması gerektiğini söylerdi. 5 yaşına geldiğinde bunu unuttu. Ama 2 yıl boyunca ısrarı bitmemişti.

14. "Bir akşam komşumun 3 yaşındaki kızına bakıcılık yapıyordum ve bana dönüp 'Karnındaki bebek ne zaman çıkacak?' diye sordu..."

14. "Bir akşam komşumun 3 yaşındaki kızına bakıcılık yapıyordum ve bana dönüp 'Karnındaki bebek ne zaman çıkacak?' diye sordu..."

Bundan 3 gün sonra hamile olduğumu öğrendim.

15. "Bir akşam annesi babası çalıştığı için sık sık bakıcılara bırakılan bir kıza bakıcılık yapıyordum..."

15. "Bir akşam annesi babası çalıştığı için sık sık bakıcılara bırakılan bir kıza bakıcılık yapıyordum..."

Bana en sevdiği bakıcısının ben olduğunu söylüyordu. Ancak bir akşam 'Sen öldüğün zaman seni cam bir kavanoza koymak istiyorum; böylece seni sonsuza kadar saklarım ve hep benim olursun' diyerek tüylerimi ürpertti.

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