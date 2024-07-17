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Kooperatif Marketlerinde İçecek Çeşitleri İndirime Girdi! 18-26 Temmuz 2024 Tarım Kredi Kataloğu

Kooperatif Marketlerinde İçecek Çeşitleri İndirime Girdi! 18-26 Temmuz 2024 Tarım Kredi Kataloğu

Gülistan Başköy
Gülistan Başköy - Onedio İçerik Editörü
17.07.2024 - 20:44

18-26 Temmuz 2024 Tarım Kredi Marketleri kataloğu Onedio'da! 

Tarım Kredi Kooperatif Marketleri yeni katalog listesi yayınlandı. Tarım Kredi'nin bu haftaki indirimli ürünler kataloğu Onedio'da! Katalogdaki indirimleri kaçırmamak için güncel Tarım Kredi broşür içeriklerimize göz atabilirsiniz. 

Gelin bakalım 18-26 Temmuz 2024 Tarım Kredi kataloğunda hangi indirimler var👇

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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Duru şampuan çeşitleri 41.90

Duru şampuan çeşitleri 41.90

Yudum zeytinyağı 315 TL

Yudum zeytinyağı 315 TL

Eti Tartini 19.90

Eti Tartini 19.90

TK Süzme çiçek bal 139.90

TK Süzme çiçek bal 139.90

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