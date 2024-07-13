İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?
'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'
'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'
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13 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!
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Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL
10 TL ve üzeri alışverişlerde;
Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL
Tazenin Yıldızları👇
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11 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!
Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL
SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL
APEC Benzinli Moped 36.990 TL
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Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL
Crystal Döküm Granit Tava 349 TL
Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 999 TL
Birşah Manda Sütlü Ayran 29,50 TL
Sleepy Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu Çeşitleri 50'li 129 TL
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19 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL
Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL
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TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL
Barbie Bebek 169 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Chef's Tava Seti 2'li 379 TL
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ŞOK 13 - 20 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!
Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.590 TL
Oyuncu ürünleri;
Mobilya;
Lüks marka ürünler;
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