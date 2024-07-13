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İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 13 - 19 Temmuz Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
13.07.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 19 Temmuz 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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13 Temmuz 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL

Ahir Tam Yağlı Taze Beyaz Peynir 750 gr 99 TL
onedio.com

  • Bozbeyi Olgunlaştırılmış Klasik İnek Peyniri 600 gr 125 TL

  • Birşah Yarım Yağlı Homojenize Yoğurt 2 Kg 57,50 TL

  • Lipton Doğu Karadeniz Siyah Çay 1 Kg 134,50 TL

  • Yudum Ayçiçek Yağı 4,5 Litre 209,90 TL

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

10 TL ve üzeri alışverişlerde;

10 TL ve üzeri alışverişlerde;
onedio.com

  • Eti Cicibebe Bebek Bisküvisi 1 Kg 75 TL

  • Eti Lifalif Yulaf Ezmesi Çeşitleri 29,50 TL

  • Eti lifalif Yulaf Bar Çeşitleri 35 gr 10,90 TL

  • Eti Ahenk Gurme Gofret Çeşitleri 50 gr 9,50 TL

Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL

Finish Quantum Max Karbonat Etkili Bulaşık Makinesi Kapsülü 62'li 249 TL
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Tazenin Yıldızları👇

Tazenin Yıldızları👇
onedio.com
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onedio.com

11 Temmuz 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL

Toshiba 58" 4K Ultra HD Android Tv 14.999 TL
onedio.com

  • HI-LEVEL 50' UHD TIZEN 10.999 TL

  • JVC 50' 4K Ultra HD Smart Tv 11.499 TL

  • HI-LEVEL 43' FHD WebOS 2.0 D-DUAL Led 7.699 TL

  • Onvo 32' HD Ready Uydu Alıcılı Led Tv 4.399 TL

  • Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.399 TL

  • Kiwi Tavan Tipi Fan 799 TL

  • Piranha Akım Korumalı Uzatma Kablosu 5'li 249 TL

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • Arzum Okka Minio Jet Türk Kahve Makinesi 1.199 TL

İndirimde yer alan tavan vantilatörleri burada.

SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL

SEG No-Frost Buzdolabı 13.499 TL
onedio.com

  • Mekanik Silindirik Termosifon 65 L 4.399 TL

  • Oje Kurutucu 249 TL

  • Singer Dikiş Makinesi 6.499 TL

  • Kiwi Otomatik Paspas 1.999 TL

  • Pierre Cardin Dijital Baskül 219 TL

  • Elektrikli Manikür Seti 279 TL

  • Tek Kişilik Baza&Başlık Seti 3.799 TL

  • Dynamic Bonel Yaylı Yatak 1.999 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

APEC Benzinli Moped 36.990 TL

APEC Benzinli Moped 36.990 TL
onedio.com
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Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL

Katlanabilir Bisiklet 4.999 TL
onedio.com

  • Piranha Sıcak Hava Tabancası 449 TL

  • Piknik Çantası İzolasyonlu 15 L 209 TL

  • El Arabası 899 TL

  • Emaye Mangal 50'lik 249 TL

  • Kiwi Şarjlı Çit/ Çim Kesme Makinesi 599 TL

  • Aprilla Dikey Led Sinek Öldürücü 169 TL

  • Kiwi Elektrikli Çim Biçme Makinesi 1.899

İndirimde yer alan yapı market ürünleri burada.

Crystal Döküm Granit Tava 349 TL

Crystal Döküm Granit Tava 349 TL
onedio.com

  • Crystal Döküm Granit Basık Tencere 499 TL

  • Crystal Döküm Granit Derin Tencere 499 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 189 TL

  • Ayaklı Kapaklı Servis Tabağı 199 TL

  • Tuzluk Biberlik 11,50 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 999 TL

Dijital Baskılı Kadife Kaymaz Taban Saçaklı Salon Halısı 999 TL
onedio.com

  • ABS Valiz Çeşitleri Kabin Boy 499 TL

  • Orta Boy ABS Valiz 599 TL

  • Büyük Boy ABS Valiz 699 TL

  • Oyuncak Büyük Bingit Araba 799 TL

  • Oyuncak Katlanır Su Fonksiyonlu Kaydırak 549 TL

Favori oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

İndirimde yer alan valiz ve çantalara buradan göz atmayı unutmayın.

Birşah Manda Sütlü Ayran 29,50 TL

Birşah Manda Sütlü Ayran 29,50 TL
onedio.com

  • Ekici Krem Peynir 400 g 75 TL

  • Bahçıvan Labne 85 TL

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Sleepy Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu Çeşitleri 50'li 129 TL

Sleepy Mopa Uyumlu Yer Temizlik Havlusu Çeşitleri 50'li 129 TL
onedio.com

  • Vip Ahmet Vip Set Twister Kova Seti 699 TL

  • Miss Bulaşık Deterjanı 79,50 TL

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19 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

👇

👇
onedio.com

Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL

iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL
onedio.com

  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.299 TL

  • Casper VIA M35 Cep Telefonu 7.899 TL

  • Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

  • Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 69 TL

  • Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL

  • Polosmart Selfie Işığı 85 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL
onedio.com

  • INTEX Seahawk Şişme Bot 4.299 TL

  • INTEX Tamir Kiti 15 TL

  • INTEX Ayak Pompası 199 TL

  • INTEX Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

  • INTEX Yunus Deniz Yatağı 399 TL

  • INTEX Deniz Yatağı 99 TL

  • INTEX Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

  • INTEX Çocuk Havuzu 129 TL

  • INTEX Desenli Yüzme Yeleği 99 TL

  • INTEX Desenli Deniz Kolluğu 59 TL

  • INTEX Su Oyuncakları 49 TL

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TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL
onedio.com

  • BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

  • Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

  • RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

  • Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Fakir Tea N More 1.099 TL

  • Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL

  • Corby CX028 Control Smart Drone 1.499 TL

  • Katlanır Yatak 1.399 TL

Ev elektroniğinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

Barbie Bebek 169 TL

Barbie Bebek 169 TL
onedio.com

  • Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL

  • 3'lü Arabalar 199 TL

  • Oyuncak Kamyon 399 TL

Favori oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
onedio.com

  • Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Elbise 129 TL

  • El Havlusu 29,50 TL

  • Yüz Havlusu 65 TL

  • Kadın / Erkek Şort 149 TL

  • Kadın / Erkek Pantolon 189 TL

  • Kadın Sandalet 135 TL

Ev tekstilinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL
onedio.com

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

  • Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

  • Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

  • Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

  • Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL

  • Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

  • Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL

  • Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL

  • Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL

  • Çok Amaçlı Meyelik 42,50 TL

  • Rende 109 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Silikon Airfryer Kabı 39,50 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

onedio.com

  • Şeffaf Saklama Kabı 1,5 Litre 49 TL

  • Şeffaf Saklama Kabı 2,5 Litre 59 TL

  • Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL

  • Yeşillik Saklama Kabı 79 TL

  • Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL

  • Modüler Raf 299 TL

  • Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL

  • Okyanus Kahvaltılık 125 TL

  • Kare Badya 35 TL

  • Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL

  • Saplı Organizer Sepet 17,50 TL

  • 4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL

  • Mop Seti 249 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL

  • Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 169 TL

  • Büyük Süpürgeli Faraş 75 TL

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ŞOK 13 - 20 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.590 TL

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.590 TL
onedio.com

  • Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL,

  • Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL, 

  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.299 TL, 

  • Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 999 TL,

  • Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 699 TL,

  • Chantale Kadın Slip 24,95 TL,

  • Erkek Boxer 49,95 TL,

  • Kadın Bato Slip 34,95 TL,

  • Kadın Viskon Şort 129 TL,

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 50'li Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 230 TL, 

  • 12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL, 

  • 500 gram Lipton Early Grey / Extra Dem Dökme Çay 80 TL, 

  • 1440 ml Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL,

  • 6'lı Çamlıca Gazoz 50 TL

  • Kadın Basic Atlet 79,95 TL,

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL,

  • Kadın Terlik 129 TL,

  • Kadın Örgü Terlik 49,95 TL,

  • Kadın Terlik 99 TL,

  • Rookie Plastik Kaykay 299 TL, 

  • Led Tekerli Scooter 599 TL, 

  • 50'li Pilsan Plastik Top 119 TL,

  • Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 699 TL

Küçük ev aletleri burada.

Oyuncu ürünleri;

Oyuncu ürünleri;
onedio.com

Mobilya;

Mobilya;
onedio.com

En beğenilen mobilyalar burada.

Lüks marka ürünler;

Lüks marka ürünler;
onedio.com

Vans markasının en güzel ürünleri burada.

Helly Hansen burada.

New balance için tıklayın.

Guess markanın çok satanları burada.

Michael Kors için tıklayın.

En sevilen Crocs terlikler de burada.

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