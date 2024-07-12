BİM'e iPhone 12 Geliyor! 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e iPhone 12 Geliyor! 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
19 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL
Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL
TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL
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Barbie Bebek 169 TL
Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL
Chef's Tava Seti 2'li 379 TL
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