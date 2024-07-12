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BİM'e iPhone 12 Geliyor! 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e iPhone 12 Geliyor! 19 Temmuz 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
12.07.2024 - 10:52 Son Güncelleme: 12.07.2024 - 10:58

19 Temmuz 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

👇

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Süpermarket ürünlerinde muhteşem indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL

iPhone 12 Cep Telefonu 28.999 TL

  • Samsung Galaxy S22 Cep Telefonu 19.999 TL

  • Casper VIA X30 Cep Telefonu 7.499 TL

  • Tecno Spark Go 2024 Cep Telefonu 5.299 TL

  • Casper VIA M35 Cep Telefonu 7.899 TL

  • Heifer Kemik İletimli Kablosuz Kulaklık 899 TL

  • Polosmart Lighting Kablosuz Kulak İçi Kulaklık 69 TL

  • Polosmart Kablolu Kulak İçi Kulaklık 39 TL

  • Polosmart Selfie Işığı 85 TL

  • Polosmart Akım Korumalı Priz 299 TL

Elektronik ürünlerde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL

Katlanır Şezlong / Sandalye 849 TL

  • INTEX Seahawk Şişme Bot 4.299 TL

  • INTEX Tamir Kiti 15 TL

  • INTEX Ayak Pompası 199 TL

  • INTEX Kaplumbağa Deniz Yatağı 999 TL

  • INTEX Yunus Deniz Yatağı 399 TL

  • INTEX Deniz Yatağı 99 TL

  • INTEX Pencereli Deniz Yatağı 269 TL

  • INTEX Çocuk Havuzu 129 TL

  • INTEX Desenli Yüzme Yeleği 99 TL

  • INTEX Desenli Deniz Kolluğu 59 TL

  • INTEX Su Oyuncakları 49 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL

TCL 58" 4K Ultra HD Led Google Tv 18.999 TL

  • BarTCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.999 TL

  • Alfa Rome R2 Elektrikli Bisiklet 23.999 TL

  • RKS BN5 Pro E-Bike 16.999 TL

  • Fakir Base Otomatik Türk Kahve Makinesi 1.299 TL

  • Fakir Tea N More 1.099 TL

  • Fakir Tost Makinesi 1.699 TL

  • Fakir Sport Sürahi ve Smoothie Blender Set 999 TL

  • Corby CX028 Control Smart Drone 1.499 TL

  • Katlanır Yatak 1.399 TL

Ev elektroniğinde yer alan indirimlere buradan göz atabilirsiniz.

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Barbie Bebek 169 TL

Barbie Bebek 169 TL

  • Yükselen Zeka Mucit Karınca Yaz Sil Kitaplar 179 TL

  • 3'lü Arabalar 199 TL

  • Oyuncak Kamyon 399 TL

Favori oyuncaklarda yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

Çift Kişilik Nevresim Seti 369 TL

  • Tek Kişilik Nevresim Seti 269 TL

  • Molinella Çift Kişilik Fitted Çarşaf 169 TL

  • Molinella Tek Kişilik Fitted Çarşaf 115 TL

  • Molinella Yastık Kılıfı 2'li 59 TL

  • Molinella Çift Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 249 TL

  • Molinella Tek Kişilik Sıvı Geçirmez Lastikli Alez 169 TL

  • Molinella Sıvı Geçirmez Yastık Alezi 49,50 TL

  • Elbise 129 TL

  • El Havlusu 29,50 TL

  • Yüz Havlusu 65 TL

  • Kadın / Erkek Şort 149 TL

  • Kadın / Erkek Pantolon 189 TL

  • Kadın Sandalet 135 TL

Ev tekstilinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL

Chef's Tava Seti 2'li 379 TL

  • Chef's Kek Kalıbı Çeşitleri 99 TL

  • Benante Melamn Kek Fanusu ve Spatula 199 TL

  • Rakle Desenli Tekli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

  • Benante 9 Parça Kahvaltı Seti 439 TL

  • Benante Malemin Oval Kaşıklı Sunum Tepsisi 65 TL

  • Benante Melamin Dikdörtgen Çerezlik 35 TL

  • Rakle Desenli Meşrubat Bardağı 32,50 TL

  • Cam Ayaklı Dondurma / Tatlı Kasesi 129 TL

  • Kapaklı Sürahi 1500 cc 59,50 TL

  • Yağlık Takımı 2'li 49,50 TL

  • Çok Amaçlı Meyelik 42,50 TL

  • Rende 109 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Silikon Airfryer Kabı 39,50 TL

  • Manuel Su Pompası 49,50 TL

  • Şeffaf Saklama Kabı 1,5 Litre 49 TL

  • Şeffaf Saklama Kabı 2,5 Litre 59 TL

  • Şeffaf Saklama Kabı 4 Litre 69 TL

  • Yeşillik Saklama Kabı 79 TL

  • Uzun Saklama Kabı 4'lü 69 TL

  • Modüler Raf 299 TL

  • Vip Ahmet Organizerli Kahvaltılık 199 TL

  • Okyanus Kahvaltılık 125 TL

  • Kare Badya 35 TL

  • Sürgülü Süzgeç 2500 ml 89 TL

  • Saplı Organizer Sepet 17,50 TL

  • 4 Çekmeceli Şifonyer 349 TL

  • Mop Seti 249 TL

  • Mop Yedek Paspas Ucu 29,50 TL

  • Vantuzlu Banyo Kaydırmaz Paspas 99 TL

  • Katlanabilir Çamaşır Selesi 169 TL

  • Büyük Süpürgeli Faraş 75 TL

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