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ŞOK'a Vans Ayakkabılar Geliyor! 13 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

etiket ŞOK'a Vans Ayakkabılar Geliyor! 13 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel Ürünler Kataloğu

Başak Nur Süner
Başak Nur Süner - Onedio Editörü
10.07.2024 - 16:33

ŞOK 13 - 20 Temmuz 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden ŞOK aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. ŞOK'ta bu hafta 2024 kataloğu hafta sonu fırsatlarını merak ediyorsanız aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel ŞOK broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 13 - 20 Temmuz 2024 ŞOK Aktüel listelerinde hangi indirimler var?

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.

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Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.590 TL

Kidzy 20 Jant Çocuk Bisikleti 2.590 TL

  • Kidzy 16 Jant Çocuk Bisikleti 2.490 TL,

  • Homend Toastbuster Tost Makinesi 1.099 TL, 

  • Homend Coffeebreak Filtre Kahve Makinesi 1.299 TL, 

  • Homend Royaltea Plastik Antrasit Çay Makinesi 999 TL,

  • Homend Pottoman Plus Tekli Otomatik Türk Kahve Makinesi 699 TL,

  • Chantale Kadın Slip 24,95 TL,

  • Erkek Boxer 49,95 TL,

  • Kadın Bato Slip 34,95 TL,

  • Kadın Viskon Şort 129 TL,

25 TL üstü alışverişlerde;

  • 50'li Finish Quantum Özel Seri Bulaşık Makinesi Tableti 230 TL, 

  • 12'li Süper Maylo Tuvalet Kağıdı 75 TL, 

  • 500 gram Lipton Early Grey / Extra Dem Dökme Çay 80 TL, 

  • 1440 ml Peros Soft Konsantre Yumuşatıcı Çeşitleri 65 TL,

  • 6'lı Çamlıca Gazoz 50 TL

  • Kadın Basic Atlet 79,95 TL,

  • Kadın Pijama Takımı 229 TL,

  • Kadın Terlik 129 TL,

  • Kadın Örgü Terlik 49,95 TL,

  • Kadın Terlik 99 TL,

  • Rookie Plastik Kaykay 299 TL, 

  • Led Tekerli Scooter 599 TL, 

  • 50'li Pilsan Plastik Top 119 TL,

  • Pilsan Katlanabilir Dalgalı Su Kaydırağı 699 TL

Küçük ev aletleri burada.

Oyuncu ürünleri;

Oyuncu ürünleri;

Mobilya;

Mobilya;

En beğenilen mobilyalar burada.

Lüks marka ürünler;

Lüks marka ürünler;

Vans markasının en güzel ürünleri burada.

Helly Hansen burada.

New balance için tıklayın.

Guess markanın çok satanları burada.

Michael Kors için tıklayın.

En sevilen Crocs terlikler de burada.

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