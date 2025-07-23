Konutta Yeni Dönem Başlıyor: TOKİ ve Emlak Konut’tan Ev Almak İsteyenler İçin Yeni Uygulama
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da konut sektöründe yeni bir dönemi başlatacak olan projeyi kamuoyuna tanıtacak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle geliştirilen 'Gayrimenkul sertifikası' modeli 'küçük birikimlerle konut projesine ortak olma' sözleriyle açıklandı.
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Konutta yeni dönem başlıyor: Emlak Konut GYO ve TOKİ yeni uygulamayı hayata geçirecek.
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Gayrimenkul Sertifikası Nedir?
Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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