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Konutta Yeni Dönem Başlıyor: TOKİ ve Emlak Konut’tan Ev Almak İsteyenler İçin Yeni Uygulama

Konutta Yeni Dönem Başlıyor: TOKİ ve Emlak Konut’tan Ev Almak İsteyenler İçin Yeni Uygulama

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
23.07.2025 - 12:02

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 24 Temmuz Perşembe günü İstanbul’da konut sektöründe yeni bir dönemi başlatacak olan projeyi kamuoyuna tanıtacak. Emlak Konut GYO ve TOKİ iş birliğiyle geliştirilen 'Gayrimenkul sertifikası' modeli 'küçük birikimlerle konut projesine ortak olma' sözleriyle açıklandı.

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Konutta yeni dönem başlıyor: Emlak Konut GYO ve TOKİ yeni uygulamayı hayata geçirecek.

Konutta yeni dönem başlıyor: Emlak Konut GYO ve TOKİ yeni uygulamayı hayata geçirecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı, alternatif bir yatırım modelini hayata geçiriyor. Proje, TOKİ ve Emlak Konut ortaklığıyla geliştirildi.

Bakan Murat Kurum’un tanıtacağı yeni modelde, vatandaşlar gayrimenkul sertifikaları sayesinde konutların tamamına sahip olabileceği gibi, yalnızca bir bölümüne de ortak olabilecek. Böylece ev alma hayali kuranlar için yeni bir yatırım kapısı aralanmış olacak.

Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

Gayrimenkul Sertifikası Nedir?

Gayrimenkul sertifikaları, yatırım hesabı bulunan herkesin bankalar ya da aracı kurumlar aracılığıyla ulaşabileceği şekilde sunulacak. Sertifikalar; dairenin değeri, konumu, büyüklüğü, oda sayısı gibi faktörlere göre belirlenecek. Her bir konut, daha küçük paylara bölünerek yatırımcılara arz edilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek. Ayrıca gayrimenkul sertifikaları, borsada işlem görebilecek ve yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek. Peşinat, kredi, tapu işlemleri gibi zahmetli ve masraflı süreçlere gerek kalmadan yatırım yapılabilecek.

Gayrimenkul sertifikaları, yatırım hesabı bulunan herkesin bankalar ya da aracı kurumlar aracılığıyla ulaşabileceği şekilde sunulacak. Sertifikalar; dairenin değeri, konumu, büyüklüğü, oda sayısı gibi faktörlere göre belirlenecek. Her bir konut, daha küçük paylara bölünerek yatırımcılara arz edilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek. Ayrıca gayrimenkul sertifikaları, borsada işlem görebilecek ve yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek. Peşinat, kredi, tapu işlemleri gibi zahmetli ve masraflı süreçlere gerek kalmadan yatırım yapılabilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek.

Gayrimenkul sertifikaları, borsada işlem görebilecek ve yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek. Peşinat, kredi, tapu işlemleri gibi zahmetli ve masraflı süreçlere gerek kalmadan yatırım yapılabilecek.

Ev almak için yeterli sermayesi olmayan vatandaşlar da bu sistemle konut projelerinden pay alabilecek. Sertifikalar sayesinde hem yatırım yapma hem de konut fiyatlarındaki artıştan faydalanma şansı yakalanacak. Aynı zamanda geleneksel satış süreçlerinin getirdiği zaman ve maliyet yükü ortadan kalkacak.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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