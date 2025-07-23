Konutta Yeni Dönem Başlıyor: TOKİ ve Emlak Konut’tan Ev Almak İsteyenler İçin Yeni Uygulama

Gayrimenkul sertifikaları, yatırım hesabı bulunan herkesin bankalar ya da aracı kurumlar aracılığıyla ulaşabileceği şekilde sunulacak. Sertifikalar; dairenin değeri, konumu, büyüklüğü, oda sayısı gibi faktörlere göre belirlenecek. Her bir konut, daha küçük paylara bölünerek yatırımcılara arz edilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek. Ayrıca gayrimenkul sertifikaları, borsada işlem görebilecek ve yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek. Peşinat, kredi, tapu işlemleri gibi zahmetli ve masraflı süreçlere gerek kalmadan yatırım yapılabilecek.

Gayrimenkul sertifikaları, yatırım hesabı bulunan herkesin bankalar ya da aracı kurumlar aracılığıyla ulaşabileceği şekilde sunulacak. Sertifikalar; dairenin değeri, konumu, büyüklüğü, oda sayısı gibi faktörlere göre belirlenecek. Her bir konut, daha küçük paylara bölünerek yatırımcılara arz edilecek.

Bu sistemde yatırımcılar, konutun tümüne sahip olmasalar bile değer artışından pay alabilecek. Ayrıca gayrimenkul sertifikaları, borsada işlem görebilecek ve yatırımcılar diledikleri zaman alım-satım yapabilecek. Peşinat, kredi, tapu işlemleri gibi zahmetli ve masraflı süreçlere gerek kalmadan yatırım yapılabilecek.