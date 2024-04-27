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Konserve Çorba İçti Felç Oldu! Genç Kadın Solunum Cihazına Bağlandı Bakteriyel Enfeksiyonla Mücadele Ediyor!

Konserve Çorba İçti Felç Oldu! Genç Kadın Solunum Cihazına Bağlandı Bakteriyel Enfeksiyonla Mücadele Ediyor!

Elif ÇAMLIBEL
Elif ÇAMLIBEL - Onedio Editörü
27.04.2024 - 09:24

Colorado'da 23 yaşındaki bir kadın, 'konserve çorbadan' kaptığı düşünülen ölümcül risk taşıyan bir bakteriyel enfeksiyonla mücadele ediyor. Baş dönmesi, çift görme ve nefes alma zorluğuyla kendini gösteren bakteriyel enfeksiyon, genç kadının vücudundaki tüm kasları 24 saat içinde felç etti. 

İşte, detaylar...

Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
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Aslen Brezilyalı olan 23 yaşındaki snowboardcu Claudia de Albuquerque Celada, Aspen'de bir iş değişim programındayken vücudunda farklı belirtiler hissetmeye başladı.

Aslen Brezilyalı olan 23 yaşındaki snowboardcu Claudia de Albuquerque Celada, Aspen'de bir iş değişim programındayken vücudunda farklı belirtiler hissetmeye başladı.

İlk etapta bu duruma neyin sebep olduğunu anlayamayan genç kadın, baş dönmesi, çift görme ve nefes almada zorluk yaşamaya başladı.

Doktorlar, genç kadına iki haftada teşhis koydular: Botulizm!

Doktorlar, genç kadına iki haftada teşhis koydular: Botulizm!

Botulizm, vücudun sinir dokusuna saldıran ve yılda sadece 100 Amerikalıyı etkileyen bir enfeksiyon. Yerel sağlık yetkilileri, DailyMail.com'a yaptıkları açıklamayla, söz konusu enfeksiyonun kaynağının 'çorba' olduğundan şüphelenildiğini belirttiler.

Botulizm, 24 saat içinde Celada'nın vücudundaki tüm kaslar felç etti ve onu solunum cihazına bağlı bıraktı.

Botulizm, 24 saat içinde Celada'nın vücudundaki tüm kaslar felç etti ve onu solunum cihazına bağlı bıraktı.

Albuquerque Celada'nın kız kardeşi Luisa Albuquerque, kardeşinin kendisini hasta hissetmeye başlaması sebebiyle işten erken ayrıldığını söyledi. Portekizli UOL kanalına konuşan Luisa, 'Duş aldı, akşam yemeği yedi ve yattı ama nefes darlığı, bulanık görme ve baş dönmesi vardı.' dedi.

Peki, botulizm nedir?

Peki, botulizm nedir?

Gıda kaynaklı botulizm, C botulinum bakterisi ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır. Daha basit mantığı ile buna 'mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile oluşan bir gıda zehirlenmesi' de diyebiliriz.

Bu toksinler, Celada'da olduğu gibi sinir sistemine saldırarak felce neden olabilir. 

En sık, yiyeceklerin uygun şekilde muhafaza edilmediği ev yapımı konservelerde ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Yabancı kaynaklara göre, geçmişte botulizm sardalye, pesto, domates ve turşu gibi yiyeceklerle ilişkilendirilmiştir. Tüm bunların yanında hastalık kişiden kişiye yayılmaz ve genel nüfus için herhangi bir risk yoktur.

Kız kardeşi Luisa, Albuquerque Celada'nın arkadaşlarına dairesine giderek onu kontrol etmeleri için mesaj gönderdi.

Kız kardeşi Luisa, Albuquerque Celada'nın arkadaşlarına dairesine giderek onu kontrol etmeleri için mesaj gönderdi.

Luisa'nın açıklamasına göre arkadaşları tarafından bulunan Albuquerque Celada, 'çok daha kötü durumdaydı, kendi başına zar zor nefes alıyordu ve yüz felci geçiriyordu.' dedi. Ayrıca kasları, kolları ve bacakları zayıftı. Diğer bazı çok zayıf kaslar, zayıf kollar, zayıf bacaklar dikkat çekiyordu. 

Luisa'nın açıklamasına göre kız kardeşi, 'Hastaneye gitti ve kısa süre sonra yüzde 100 felç oldu' ifadelerini kullandı.

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Son verilere göre Colorado'da en son 2019 yılında dört gıda kaynaklı botulizm vakası bildirdilmişti.

Son verilere göre Colorado'da en son 2019 yılında dört gıda kaynaklı botulizm vakası bildirdilmişti.

DailyMail.com'da yer alan habere göre, Aspen'in bağlı olduğu Pitkin İlçesi Sağlık Departmanı geçen hafta Albuquerque Celada'nın vakasının 'münferit bir olay' olduğuna inandıklarını ifade ediyor.

Yetkililer, 'maruz kalma kaynağını belirlediğimize ve şu anda halk için herhangi bir risk bulunmadığına karar verdiğimize inandıklarını' ifade ediyorlar. Ayrıca 'davanın mahremiyetini korumak adına' ayrıntıların paylaşılamayacağını bildiriliyor. İddialara göre bu durum, konserve çorbaya botulizm bulaşmasının ilk örneği değil.

Celada'nın hastaneye kaldırıldığı Denver'daki İsveç Tıp Merkezi, Brezilya'ya dönüş masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Celada'nın hastaneye kaldırıldığı Denver'daki İsveç Tıp Merkezi, Brezilya'ya dönüş masraflarını karşılayacağını duyurdu.

Kız kardeş Luisa sosyal medyada 'Bizim olmayan bir ülkedeyiz, başka bir dil konuşuyoruz, ailemizden olmayan insanlarla yaşıyoruz' ifadelerine yer vermişti.

'Aile ve arkadaşlara yakın iyileşmenin çok daha hızlı olduğunu düşünüyoruz. Burada kalmakla Brezilya'ya dönmek arasındaki maliyetler karşılaştırıldığında, geri dönüş hâlâ daha ucuz.' açıklamasında bulunmasının ardından İsveç Tıp Merkezi, Brezilya'ya dönüş masraflarını karşılayacağı öğrenildi.

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