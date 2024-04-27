Konserve Çorba İçti Felç Oldu! Genç Kadın Solunum Cihazına Bağlandı Bakteriyel Enfeksiyonla Mücadele Ediyor!

Gıda kaynaklı botulizm, C botulinum bakterisi ile kontamine olmuş gıdaların tüketilmesinden kaynaklanır. Daha basit mantığı ile buna 'mikroorganizmanın gelişimi esnasında üretilen toksini içeren gıdanın tüketilmesi ile oluşan bir gıda zehirlenmesi' de diyebiliriz.

Bu toksinler, Celada'da olduğu gibi sinir sistemine saldırarak felce neden olabilir.

En sık, yiyeceklerin uygun şekilde muhafaza edilmediği ev yapımı konservelerde ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Yabancı kaynaklara göre, geçmişte botulizm sardalye, pesto, domates ve turşu gibi yiyeceklerle ilişkilendirilmiştir. Tüm bunların yanında hastalık kişiden kişiye yayılmaz ve genel nüfus için herhangi bir risk yoktur.