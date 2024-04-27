Konserve Çorba İçti Felç Oldu! Genç Kadın Solunum Cihazına Bağlandı Bakteriyel Enfeksiyonla Mücadele Ediyor!
Konserve Çorba İçti Felç Oldu! Genç Kadın Solunum Cihazına Bağlandı Bakteriyel Enfeksiyonla Mücadele Ediyor!
Kaynak: https://www.dailymail.co.uk/health/ar...
Colorado'da 23 yaşındaki bir kadın, 'konserve çorbadan' kaptığı düşünülen ölümcül risk taşıyan bir bakteriyel enfeksiyonla mücadele ediyor. Baş dönmesi, çift görme ve nefes alma zorluğuyla kendini gösteren bakteriyel enfeksiyon, genç kadının vücudundaki tüm kasları 24 saat içinde felç etti.
İşte, detaylar...
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Aslen Brezilyalı olan 23 yaşındaki snowboardcu Claudia de Albuquerque Celada, Aspen'de bir iş değişim programındayken vücudunda farklı belirtiler hissetmeye başladı.
Doktorlar, genç kadına iki haftada teşhis koydular: Botulizm!
Botulizm, 24 saat içinde Celada'nın vücudundaki tüm kaslar felç etti ve onu solunum cihazına bağlı bıraktı.
Peki, botulizm nedir?
Kız kardeşi Luisa, Albuquerque Celada'nın arkadaşlarına dairesine giderek onu kontrol etmeleri için mesaj gönderdi.
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Son verilere göre Colorado'da en son 2019 yılında dört gıda kaynaklı botulizm vakası bildirdilmişti.
Celada'nın hastaneye kaldırıldığı Denver'daki İsveç Tıp Merkezi, Brezilya'ya dönüş masraflarını karşılayacağını duyurdu.
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