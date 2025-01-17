Komşunun “Sesi Biraz Daha Açsana” Mesajını Atacağı Türden 12 Şarkı
Komşunun “Sesi Biraz Daha Açsana” Mesajını Atacağı Türden 12 Şarkı
Bazen öyle depresif anlar yaşarız ki, evde son ses şarkı açarak içimizdeki hüznü atmaya çalışırız. Bu gibi anlarda sana eşlik edecek şarkılar bu listede! Umarız hiç dinlemene gerek kalmaz...
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1. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti
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2. No.1 - Dünya Gül Bana (feaat Heja)
3. Mark Eliyahu & Cem Adrian - Derinlerde
4. Sena Şener - Sevmemeliyiz
5. Kahraman Deniz - Garezi Var
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6. Batuhan Kordel - Dönme
7. Seksendört - Kendime Yalan Söyledim
8. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum
9. Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın
10. Emir Can İğrek - Defoluyorum
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11. Mabel Matiz - Fırtınadayım
12. Nahide Babashlı & Taladro - Unuttun Mu Beni
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