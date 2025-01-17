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Komşunun “Sesi Biraz Daha Açsana” Mesajını Atacağı Türden 12 Şarkı

etiket Komşunun “Sesi Biraz Daha Açsana” Mesajını Atacağı Türden 12 Şarkı

Radlands
Radlands - Onedio Üyesi
17.01.2025 - 23:39

Bazen öyle depresif anlar yaşarız ki, evde son ses şarkı açarak içimizdeki hüznü atmaya çalışırız. Bu gibi anlarda sana eşlik edecek şarkılar bu listede! Umarız hiç dinlemene gerek kalmaz...

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1. Ferhat Göçer - Yıllarım Gitti

2. No.1 - Dünya Gül Bana (feaat Heja)

3. Mark Eliyahu & Cem Adrian - Derinlerde

4. Sena Şener - Sevmemeliyiz

5. Kahraman Deniz - Garezi Var

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6. Batuhan Kordel - Dönme

7. Seksendört - Kendime Yalan Söyledim

8. Dedublüman x Aleyna Tilki - Sana Güvenmiyorum

9. Onur Can Özcan - Yaramızda Kalsın

10. Emir Can İğrek - Defoluyorum

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11. Mabel Matiz - Fırtınadayım

12. Nahide Babashlı & Taladro - Unuttun Mu Beni

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Radlands
Radlands
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