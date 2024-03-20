Komedi Filminde Birlikte Rol Alacaklarını Söyleyen Mehmet Ali Erbil Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Evleniyor mu?
Komedi Filminde Birlikte Rol Alacaklarını Söyleyen Mehmet Ali Erbil Sevgilisi Gülseren Ceylan'la Evleniyor mu?
Kaynak: https://www.milliyet.com.tr/cadde/meh...
Yaşadıkları ilişkiyle pek çok kez gündeme gelen Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan şimdi de Akmerkez'de görüntülendi. Birlikte bir komedi filminde rol alacaklarını söyleyen Erbil, muhabirlerin sorularını yanıtladı.
Açıklamalarının detaylarına birlikte bakalım. 👇
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Bir süredir birliktelikleriyle magazin gündemini çalkayan Mehmet Ali Erbil ve Gülseren Ceylan çifti, paylaşımlarıyla ve açıklamalarıyla konuşulmaya devam ediyor.
Kızı Yasmin Erbil'le yaşadığı polemikten sonra karşılıklı olarak yaptıkları açıklamalarla magazin gündemini meşgul etmişlerdi.
Kızı Yasmin Erbil'in bu ilişkiyi onaylamadığını bildiği halde ilişkisini gözler önünde yaşamaya devam eden Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle 'Hep Yek' filminde birlikte rol almalarıyla ilgili konuşmuştu.
"Gülseren’e oyunculuk dersi verdim. Cadılar bayramındaki bir partinin cadısını canlandıracak. Kuralları var ama öpüşmüyor. Gülseren evde kuzu gibi ama kınası da var.’’ açıklamasını yapmıştı.
Mehmet Ali Erbil'in geçtiğimiz günlerde de sevgilisi Gülseren Ceylan'a aldığı saatin fiyatı epey gündeme gelmişti.
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"Arkadaşlarla yeni bir proje için bir araya geldik" açıklamasını yapan Mehmet Ali Erbil sevgilisiyle Akmerkez'de görüntülenirken gazetecilerin sorularını yanıtladı.
'Paramı Geri Ver' adlı komedi filminde rol alacağını söyleyen Erbil, filmle ilgili; "Dilan Polat olayları daha çıkmadan yazılmış bir senaryoydu, malum olaylara çok yakın konular işleniyor bu filmde... Gülseren'de hayırlı bir rol oynayacak, Dilan Polat'ı oynuyor kendileri" dedi.
Özel hayatı ile ilgili gelen sorulara da cevap veren Erbil, "Gülseren artık benim hayat arkadaşım oldu. Evlilik için hayırlısı olsun diyelim. Bir bakmışsınız evlenmişiz" şeklinde konuştu.
Yasmin Erbil'in sevgilisi Yiğit Poyraz’ın yarıştığı Survivor'da bir eve girip hırsızlık yapmasıyla ilgili düşünceleri sorulan Erbil, "Hiç beklemezdim, hırsız damat istemem, kim ister ki!"
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