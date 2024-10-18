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Komedi Dizilerindeki Kahkaha Efekti Ne Oldu da Birden Ortadan Kayboldu?

Komedi Dizilerindeki Kahkaha Efekti Ne Oldu da Birden Ortadan Kayboldu?

Gökçe
Gökçe - Onedio Editörü
18.10.2024 - 14:21

Avrupa Yakası, Seinfeld ve Friends gibi dizilerle büyüyenler, günümüzdeki komedi dizilerinin çok farklı olduğunu fark etmiş olabilir. 

Şu anda popüler olan komedi dizilerinde kahkaha efektleri neredeyse hiç yok. Sahiden, nereye kayboldu birden?

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Gülme efektleri, radyo şovlarında izleyiciyi güldürmek için ekstra bir destek olarak kullanılıyordu.

Gülme efektleri, radyo şovlarında izleyiciyi güldürmek için ekstra bir destek olarak kullanılıyordu.

TV dünyasında ise tek kamera ile yapılan çekimlerde sahnelerin farklı açılardan tekrar tekrar çekilmesi gerekiyordu ve bu durum canlı izleyici kitlesiyle uyumlu değildi

TV dünyasında ise tek kamera ile yapılan çekimlerde sahnelerin farklı açılardan tekrar tekrar çekilmesi gerekiyordu ve bu durum canlı izleyici kitlesiyle uyumlu değildi

Çünkü izleyicilerin kahkahaları farklı noktalardan geldiği için ses tutarsız oluyordu.

Sorunu çözmek ya da tam olarak güldüremeyen esprileri telafi etmek için editörler, izleyicilerin kahkahalarını kaydederek her sahneye mükemmel şekilde uyacak şekilde düzenlemeye başladılar.

Sorunu çözmek ya da tam olarak güldüremeyen esprileri telafi etmek için editörler, izleyicilerin kahkahalarını kaydederek her sahneye mükemmel şekilde uyacak şekilde düzenlemeye başladılar.

Bu yöntem hızla yaygınlaştı ve bir süre sonra komedi dizileri için vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Bu yöntem hızla yaygınlaştı ve bir süre sonra komedi dizileri için vazgeçilmez bir unsur haline geldi.

Her ne kadar stüdyolar gülme efektlerini zorunlu kılsa da izleyiciler ve bazı yapımcılar bu yöntemi hiçbir zaman tam olarak sevmedi.

Her ne kadar stüdyolar gülme efektlerini zorunlu kılsa da izleyiciler ve bazı yapımcılar bu yöntemi hiçbir zaman tam olarak sevmedi.
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Eleştirmenler, televizyonun izleyicilere ne zaman gülmeleri gerektiğini söylememesi gerektiğini savunarak bu yönteme karşı çıktılar.

Eleştirmenler, televizyonun izleyicilere ne zaman gülmeleri gerektiğini söylememesi gerektiğini savunarak bu yönteme karşı çıktılar.

İzleyicilerin, hangi esprilerin komik olduğunu kendilerinin belirlemesi gerektiği düşünülüyordu.

İzleyicilerin, hangi esprilerin komik olduğunu kendilerinin belirlemesi gerektiği düşünülüyordu.

Günümüzde komedi dizileri, gülme efektlerine yer vermiyor çünkü bu diziler, izleyicilere daha doğal ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Günümüzde komedi dizileri, gülme efektlerine yer vermiyor çünkü bu diziler, izleyicilere daha doğal ve gerçekçi bir deneyim sunmayı hedefliyor.

Üstelik günümüz komedi dizilerinde olay örgüleri genellikle daha dramatik öğeler içeriyor, bu yüzden izleyiciye ne zaman gülmesi gerektiğini söyleyen efektler, bu yapımlarda anlamsız kalıyor.

Üstelik günümüz komedi dizilerinde olay örgüleri genellikle daha dramatik öğeler içeriyor, bu yüzden izleyiciye ne zaman gülmesi gerektiğini söyleyen efektler, bu yapımlarda anlamsız kalıyor.

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