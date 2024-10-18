Komedi Dizilerindeki Kahkaha Efekti Ne Oldu da Birden Ortadan Kayboldu?

Avrupa Yakası, Seinfeld ve Friends gibi dizilerle büyüyenler, günümüzdeki komedi dizilerinin çok farklı olduğunu fark etmiş olabilir.

Şu anda popüler olan komedi dizilerinde kahkaha efektleri neredeyse hiç yok. Sahiden, nereye kayboldu birden?

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