Türk Sinemasının En Parlak Dönemi Olan Yeşilçam'ın İsmi Bakın Nereden Geliyormuş!
Türk Sinemasının En Parlak Dönemi Olan Yeşilçam'ın İsmi Bakın Nereden Geliyormuş!
Herkes Yeşilçam denildiğinde bir dönemin efsaneleşmiş filmlerini ve oyuncularını hatırlar ancak bu isim nereden geliyor ve nasıl Türk sinemasının simgesi haline geldi?
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Yeşilçam adı, İstanbul'un Beyoğlu semtinde Taksim'e oldukça yakın bir sokaktan geliyor. 1980'lerden önce, bu sokakta birçok film şirketinin yazıhaneleri bulunuyordu.
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Sinemanın büyük isimleri, yönetmenler ve yapımcılar, bu dar sokağın içinde film projeleri üzerine çalışıyor, büyük sinema eserlerini burada hayata geçiriyorlardı.
Zamanla bu sokakta yoğunlaşan film şirketleri nedeniyle Türk sineması, Yeşilçam adıyla anılmaya başladı.
Yeşilçam Sokağı’nın tarihi de bir o kadar ilginç. 1900'lü yılların başında, bugünkü Yeşilçam Sokağı, Serkil Doryan ve Deveaux Apartmanları'nın arasındaki daracık bir geçitten ibaretti.
O dönemde Osmanlı Bankası’nın mülklerinin değerini artırma girişimleri sonucu çıkmaz sokak genişletildi ve iki bina arasındaki bağlantı sağlandı.
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1930'lara kadar "Deveaux Sokak" adıyla bilinen sokak, Türkçeleştirme politikalarıyla birlikte bugünkü adını aldı: Yeşilçam.
Sokak, Osmanlı Bankası’nın çabalarıyla genişletilerek daha kullanışlı hale getirildi. Bankanın inşaat ve altyapı yatırımları, sokak üzerinde yapılanmayı hızlandırdı.
İşte bu yatırımlar, Yeşilçam Sokağı’nı sadece bir geçit olmaktan çıkarıp Türk sinemasının merkezi haline gelmesinin önünü açtı.
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