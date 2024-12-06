Kolombiya’da Havaalanı Hangarında 20 Bin Kimliği Belirsiz Ceset Saklandığı İddiası!

Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da, başkent Bogota’da bulunan bir havaalanı hangarında kimliği belirsiz 20 bin ceset olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise Birleşmiş Milletler Zorla Kaybolmalar Komitesi uzmanlarından Carmen Rosa Villa. Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise iddiaları yalanladı ve adı geçen hangardan haberi olmadıklarını duyurdu.