Kolombiya’da Havaalanı Hangarında 20 Bin Kimliği Belirsiz Ceset Saklandığı İddiası!
Kolombiya’da Havaalanı Hangarında 20 Bin Kimliği Belirsiz Ceset Saklandığı İddiası!
Güney Amerika ülkesi Kolombiya’da, başkent Bogota’da bulunan bir havaalanı hangarında kimliği belirsiz 20 bin ceset olduğu iddia edildi. İddianın sahibi ise Birleşmiş Milletler Zorla Kaybolmalar Komitesi uzmanlarından Carmen Rosa Villa. Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise iddiaları yalanladı ve adı geçen hangardan haberi olmadıklarını duyurdu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Güney Amerika’nın uyuşturucu başkentlerinden biri olduğu bilinen Kolombiya ilginç bir iddia ile gündeme geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Birleşmiş Milletler (BM) Zorla Kaybolmalar Komitesi, Kolombiya ziyareti sırasında başkent Bogota'daki bir havaalanı hangarında yaklaşık 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığını iddia etti.
BM Zorla Kaybolmalar Komitesi Uzmanı Carmen Rosa Villa, yaptığı açıklamada, cesetlerin koruma altında tutulduğunu ve kimliklerinin tespit edilemediği için ya da kimliklerinin belirlenmesinin imkansız olduğu için henüz defnedilmediğini aktardı.
Kolombiya Hukuk Tıp ve Adli Bilimler Enstitüsü ise havaalanındaki bir hangarda 20 bin kimliği belirsiz cesedin saklandığına dair iddiaları reddetti ve söz konusu hangarın varlığından haberdar olmadıklarını açıkladı.
Yerel basına göre, Bogota'daki Kaybolan Kişilerin Genetik Profilleri Bankası'nda, bilgi eksikliği nedeniyle teslim edilmeyen ve depolarda tutulan 8 bin kimliği belirsiz ceset bulunduğu daha önce haberlerde yer almıştı.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın