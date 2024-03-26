Kollarındaki Dizi Dizi Altınları Gören Takipçisi Murat Övüç'e Beklemediği Yerden Sordu!
Kollarındaki Dizi Dizi Altınları Gören Takipçisi Murat Övüç'e Beklemediği Yerden Sordu!
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Murat Övüç'ün kolundaki altınları gören takipçisi, Ramazan ayına uygun bir soru yöneltti. Övüç, kendisini kızdıran o soruya böyle yanıt verdi...
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Sosyal medyada gösterişli hayatını sergilemekten çekinmeyen Murat Övüç, zamanla fenomen haline geldi.
Sosyal medyada özellikle kadınların ilgi gösterdiği Murat Övüç, açık yürekli konuşmaları ve kendine has tavırları ile dikkatleri üzerine çekti.
Ancak bununla da kalmadı. Lüks yaşamından paylaşımlar yapan Övüç, yaptığı yardımları da mal varlığını da göstermekten çekinmedi.
Kendine has tavırları, yine ona özel bir takipçi kitlesi oluşturdu. Hal böyle olunca takipçisinden o ilginç soru geldi.
Öcüç'ün videolarında gizlemekten çekinmediği kolundaki dizi dizi altınları görenler, "Bunların zekatını verdin mi?" diye sordu.
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Takipçisinden gelen bu soruya şaşıran Övüç, "Nelere dikkat ediyorlar ya?! Sanane, yanık karı!" diye bağırdı.
Övüç, "Hocaya sordum ölçtük, tarttık. Tabii ki verdim ama vermesem de Allah'la benim aramda sanane!" dedi.
İşte o açıklama:
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