Namazı Türkçe Kıldığını Söyleyen Kadın ile Oğlunun Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü
Namazı Türkçe Kıldığını Söyleyen Kadın ile Oğlunun Tartışması Kullanıcıları İkiye Böldü
TikTok'ta bir kullanıcı namazı Türkçe kıldığını söyleyen annesi ile yaşadığı tartışmayı kayda aldı. Yorumlarda kullanıcılar ikiye bölündü.
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Ramazan ayı nedeniyle sosyal medyada sık sık dini meseleler gündeme geliyor. İbadetlerini yerine getirirken müslümanların uyması gerektiği kurallar tartışma konusu oluyor.
TikTok'ta bir kullanıcı annesi ile yaşadığı namaz tartışmasını videoya aldı. Videoda kadın Türkçe namaz kıldığını söyledi, oğlu ise annesinin yaptığına itiraz etti.
Herkesin kendi dilinde namaz kılabileceğini iddia eden kadına oğlu "Nasıl yani? Namazda Arapça 'Allahu ekber' yerine Türkçe 'Tanrı tektir' mi diyorsun?" diye şaşırdı.
Kadının cevabı ise "Evet. İlla Kuran-ı Kerim'den bir şey okuman gerekmiyor" oldu.
"Bunu nereden duydun?" diye sorması üzerine ise annesi, "Kuran'da Arapça okunması gerektiğine dair bir şey yazmıyor" diye belirtti.
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"Namaz kılarken Arapça dua okuduğumda bir şey anlamıyorum" diyen kadına oğlunun "Senin bu yaptığın milliyetçilik" demesi de kullanıcıların tepkisini çekti.
Kullanıcılar yorumlarda ikiye bölündü:
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Diyanet'in web sayfasında ise konu ile ilgili şöyle belirtilmiştir:
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