Koleksiyonuna Yeni Şemsiye Ekleyen Amcanın Sevincine Ortak Olduk: “Ben de 85 Yaşında Bir Çocuğum”

@salichmete_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç, dedesini ziyarete gittiğinde çektiği bir videoyu paylaşmasıyla etkileşime boğuldu. Dedesi öylesine tatlıydı ki, onu izlerken tebessüm etmemek imkansızdı.
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Ordu’da yaşadığı için sıkça şemsiye kullanan dedesinin koleksiyonu bile vardı. Sevincinin sebebiyse koleksiyona yeni şemsiye eklemiş olmasıydı.
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Onun bu tatlı halleri enerjisine imrendirdi.
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