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Koleksiyonuna Yeni Şemsiye Ekleyen Amcanın Sevincine Ortak Olduk: “Ben de 85 Yaşında Bir Çocuğum”

Koleksiyonuna Yeni Şemsiye Ekleyen Amcanın Sevincine Ortak Olduk: “Ben de 85 Yaşında Bir Çocuğum”

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.11.2024 - 16:43

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@salichmete_ adlı TikTok hesabından içerikler üreten genç, dedesini ziyarete gittiğinde çektiği bir videoyu paylaşmasıyla etkileşime boğuldu. Dedesi öylesine tatlıydı ki, onu izlerken tebessüm etmemek imkansızdı.

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Ordu’da yaşadığı için sıkça şemsiye kullanan dedesinin koleksiyonu bile vardı. Sevincinin sebebiyse koleksiyona yeni şemsiye eklemiş olmasıydı.

Ordu’da yaşadığı için sıkça şemsiye kullanan dedesinin koleksiyonu bile vardı. Sevincinin sebebiyse koleksiyona yeni şemsiye eklemiş olmasıydı.

Onun bu tatlı halleri enerjisine imrendirdi.

Onun bu tatlı halleri enerjisine imrendirdi.

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