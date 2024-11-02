Büyükannesiyle Sevgili Kaçırma Akımı Çeken İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

@oflukursat28 adlı Instagram hesabından büyükannesiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi ‘sevgili kaçırma akımı’ videosuyla viral oldu. Büyükannenin tatlılığı bizi bizden aldı. Gelin o anlara birlikte bakalım.
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Akımı daha önce görmediyseniz şöyle anlatalım; kadınlar kamera karşısında beklerken partnerleri gelip onları kaçırarak kadrajdan çıkıyor.
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İçerik üreticisi de akımı büyükannesiyle çekti. Tatlı kadın yeni fenomenimiz oldu.
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