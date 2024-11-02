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Büyükannesiyle Sevgili Kaçırma Akımı Çeken İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

Büyükannesiyle Sevgili Kaçırma Akımı Çeken İçerik Üreticisi Beğenileri Topladı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.11.2024 - 16:21

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@oflukursat28 adlı Instagram hesabından büyükannesiyle paylaşımlar yapan içerik üreticisi ‘sevgili kaçırma akımı’ videosuyla viral oldu. Büyükannenin tatlılığı bizi bizden aldı. Gelin o anlara birlikte bakalım.

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Akımı daha önce görmediyseniz şöyle anlatalım; kadınlar kamera karşısında beklerken partnerleri gelip onları kaçırarak kadrajdan çıkıyor.

Akımı daha önce görmediyseniz şöyle anlatalım; kadınlar kamera karşısında beklerken partnerleri gelip onları kaçırarak kadrajdan çıkıyor.

İçerik üreticisi de akımı büyükannesiyle çekti. Tatlı kadın yeni fenomenimiz oldu.

İçerik üreticisi de akımı büyükannesiyle çekti. Tatlı kadın yeni fenomenimiz oldu.

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