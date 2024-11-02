Şantiyeye Z Kuşağı Şoku: “Güno” Kelimesiyle Tanışan Ustanın Tatlı Şaşkınlığı

Z ve Alfa kuşağının kendine münhasır bir dili olduğunu kabul etmeyeniniz yoktur. Kullandıkları kelimeler bazen hepimizin diline dolanabiliyor. @baharkutukcu adlı TikTok hesabından şantiyede bir ustanın bu kelimelere karşı yaşadığı şaşkınlığı paylaşan kadın da kısa sürede etkileşim aldı.
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Tatlı abimiz “güno” kelimesini, @baharkutukcu’den ilk duyduğu andan sonra “tüno ve akşo” olarak güncellemişti.
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Bir de şantiyenin neşesi olan abimizden o anları dinleyin deriz.
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