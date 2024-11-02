Şantiyeye Z Kuşağı Şoku: “Güno” Kelimesiyle Tanışan Ustanın Tatlı Şaşkınlığı

Z ve Alfa kuşağının kendine münhasır bir dili olduğunu kabul etmeyeniniz yoktur. Kullandıkları kelimeler bazen hepimizin diline dolanabiliyor. @baharkutukcu adlı TikTok hesabından şantiyede bir ustanın bu kelimelere karşı yaşadığı şaşkınlığı paylaşan kadın da kısa sürede etkileşim aldı.