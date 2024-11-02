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Şantiyeye Z Kuşağı Şoku: “Güno” Kelimesiyle Tanışan Ustanın Tatlı Şaşkınlığı

Şantiyeye Z Kuşağı Şoku: “Güno” Kelimesiyle Tanışan Ustanın Tatlı Şaşkınlığı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.11.2024 - 15:19

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Z ve Alfa kuşağının kendine münhasır bir dili olduğunu kabul etmeyeniniz yoktur. Kullandıkları kelimeler bazen hepimizin diline dolanabiliyor. @baharkutukcu adlı TikTok hesabından şantiyede bir ustanın bu kelimelere karşı yaşadığı şaşkınlığı paylaşan kadın da kısa sürede etkileşim aldı.

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Tatlı abimiz “güno” kelimesini, @baharkutukcu’den ilk duyduğu andan sonra “tüno ve akşo” olarak güncellemişti.

Tatlı abimiz “güno” kelimesini, @baharkutukcu’den ilk duyduğu andan sonra “tüno ve akşo” olarak güncellemişti.

Bir de şantiyenin neşesi olan abimizden o anları dinleyin deriz.

Bir de şantiyenin neşesi olan abimizden o anları dinleyin deriz.

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