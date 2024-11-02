Bu İşin Tadı Kaçtı Muhsin: Dubai Çikolatasına Gram Altın Koydular

Dubai çikolatasının popülaritesinin önüne geçmek şu an için imkansız gibi. Tüm sosyal medya platformlarından binbir türlü halini, her dükkanda farklı markaları görüyoruz. Bir süre daha bizimle olacak gibi görünüyor.
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Şimdiyse bir işletme Dubai çikolatalarını hazırlarken içine gram altın koyduğunu söyledi.
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Günde üç tane çikolatanın içinden altın çıkacağını söyleyen işletme dikkatli olunması gerektiğini de ekledi.
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