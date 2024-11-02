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İlk Denemesinde Başarısız Olmuştu: Gaziantepli Tatlı Çocuk Bu Sefer Yamaç Paraşütünün Tadını Çıkardı

İlk Denemesinde Başarısız Olmuştu: Gaziantepli Tatlı Çocuk Bu Sefer Yamaç Paraşütünün Tadını Çıkardı

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Video Editörü
02.11.2024 - 13:34

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@kaderimboyaci adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan yamaç paraşütü pilotu geçtiğimiz hafta Gaziantepli tatlı çocukla nasıl uçamadıklarını paylaşmıştı. Şimdiyse tatlı çocukla gökyüzünün tadını çıkardıkları videoyu paylaştı.

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Tatlı çocuk ilk denemesinde koşmak yetine oturmuş bu sebeple de havalanamamışlardı.

Tatlı çocuk ilk denemesinde koşmak yetine oturmuş bu sebeple de havalanamamışlardı.

Şimdiyse her şey olması gerektiği gibi ilerledi ve havalanmayı başardılar. Tatlı çocuğun o anlardaki korkuyla karışık neşesi herkese tebessüm ettirdi.

Şimdiyse her şey olması gerektiği gibi ilerledi ve havalanmayı başardılar. Tatlı çocuğun o anlardaki korkuyla karışık neşesi herkese tebessüm ettirdi.

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