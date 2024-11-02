İlk Denemesinde Başarısız Olmuştu: Gaziantepli Tatlı Çocuk Bu Sefer Yamaç Paraşütünün Tadını Çıkardı

@kaderimboyaci adlı Instagram hesabından paylaşımlar yapan yamaç paraşütü pilotu geçtiğimiz hafta Gaziantepli tatlı çocukla nasıl uçamadıklarını paylaşmıştı. Şimdiyse tatlı çocukla gökyüzünün tadını çıkardıkları videoyu paylaştı.
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Tatlı çocuk ilk denemesinde koşmak yetine oturmuş bu sebeple de havalanamamışlardı.
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Şimdiyse her şey olması gerektiği gibi ilerledi ve havalanmayı başardılar. Tatlı çocuğun o anlardaki korkuyla karışık neşesi herkese tebessüm ettirdi.
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