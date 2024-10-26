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"Kocamı Resmini Neden Saklıyorsun!" Kızılcık Şerbeti 72. - 73. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

etiket "Kocamı Resmini Neden Saklıyorsun!" Kızılcık Şerbeti 72. - 73. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
26.10.2024 - 16:37

'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 72. ve 73. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Bu içerik 26.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'

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Doğa'nın bu elbisesi en çok merak edilen parçalardan.

Doğa'nın bu elbisesi en çok merak edilen parçalardan.

Kızılcık şerbeti dizisi Doğa'nın bu akşamki bölümde giydiği elbise Zara markasına ait.

Ancak maalesef Türkiye'ye henüz gelmemiş.

Kodunu merak edenler için buraya bıraktık.👉🏻 9484/486 

Doğa'nın giydiği bu kazağı merak edenler burada mı?

Doğa'nın giydiği bu kazağı merak edenler burada mı?

Kızılcık Şerbeti dizisinde Sıla Türkoğlu’nun canlandırdığı Doğa karakterinin kombini🤍 

Love my body markasına ait olan bu Vanilya Boğazlı Kısa Kol Triko Kazak sadece 1299 TL.

Heves karakterinin giydiği bu siyah elbiseyi de bulduk.

Heves karakterinin giydiği bu siyah elbiseyi de bulduk.

adL markasına ait olan bu Siyah Düz Dar Elbise 2999.95 TL.

adL Siyah Düz Dar Elbise

Doğa'nın giydiği bu takım da geceye damgasını vuran kombinlerden.

Doğa'nın giydiği bu takım da geceye damgasını vuran kombinlerden.

Yasemin Karagülle markasına ait olan bu takımı mutlaka incelemelisiniz. 

Yasemin Karagülle COCO VEST

Yasemin Karagülle LOULOU SKIRT

Trendyol

Görkem'in geçen haftaki bölümde giydiği bu kimono ise...

Görkem'in geçen haftaki bölümde giydiği bu kimono ise...

Silkside markasına ait olan bu ipek kimono 4,250.00 TL. 

Silkside İpek Kimono

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Görkem'in geçen bölümde giydiği bu yeşil takım ise Mango markasına ait.

Görkem'in geçen bölümde giydiği bu yeşil takım ise Mango markasına ait.

MANGO Lyocell Blazer Ceket

MANGO Lyocell Kumaş Pantolon

Kızılcık Şerbeti'nin 72. ve 73. bölüm dizi kıyafetlerinin benzerlerini sizin için araştırdık. Buraya tıklayarak inceleyebilirsiniz

Hepsiburada
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