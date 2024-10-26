"Kocamı Resmini Neden Saklıyorsun!" Kızılcık Şerbeti 72. - 73. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
"Kocamı Resmini Neden Saklıyorsun!" Kızılcık Şerbeti 72. - 73. Bölüm Dizi Kıyafetleri ve Benzer Öneriler
'Kızılcık Şerbeti' dizisinin 72. ve 73. bölümünde giyilen kıyafetleri merak edenler burada mı? Dizi karakterlerinin tarzını yakından takip eden ve kendi stilinde yansıtmak isteyenler için bölümde giyilen kıyafetleri ve benzerlerini bulmaya çalıştık. Gelin, hiç vakit kaybetmeden içeriğimize geçelim.
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'Bu içerik 26.10.2024 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.'
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Doğa'nın bu elbisesi en çok merak edilen parçalardan.
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Görkem'in geçen bölümde giydiği bu yeşil takım ise Mango markasına ait.
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