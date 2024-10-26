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İndirim Günleri Başlıyor! 26 Ekim - 1 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

etiket İndirim Günleri Başlıyor! 26 Ekim - 1 Kasım Haftasında A101, BİM ve ŞOK Aktüel Ürünler Listesinde Ne Var?

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
26.10.2024 - 09:01

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirleri A101, ŞOK ve BİM'de aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. A101, Bim, Şok aktüel ürünler kataloğu Onedio'da! Birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Ekim - 1 Kasım 2024 tarihleri arasında hangi indirimler var?

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.' 

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

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26 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da!

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL
onedio.com

  • Ofçay Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 129 TL

  • Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 179 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 20 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 109 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 99 TL

  • Çerezya Ceviz İçi 150 gr 59 TL

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL
onedio.com

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 69 TL

  • Ülker Biskrem 3x100 gr 32 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 44 TL

  • Ülker Cizi Kraker 4x70 gr 27 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 23 TL

  • Ülker Rulokat 170 gr 40 TL

  • Ülker Probis 10x28 gr 40 TL

  • Ülker İkram Bisküvi 3x84 gr 29 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;
onedio.com

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 600 gr 199 TL 

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 99 TL

Her Güne Ayrı İndirim👇

Her Güne Ayrı İndirim👇
onedio.com
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Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
onedio.com

31 Ekim 2024 A101 Aldın Aldın kataloğu Onedio'da!

Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL

Off-Road Benzinli ATV 84.990 TL
onedio.com
  • Vestel 11 kW Kablolu Elektrikli Araç Şarj İstasyonu 14.990 TL

Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL

Singer Dikiş Makinesi 3.999 TL
onedio.com

  • Samsung Mikrodalga Fırın 2.999 TL

  • Arzum Peta Seramik Tabanlı Ütü 1.199 TL

  • Aprilla Erkek Bakım Seti 539 TL

  • Aprilla Şarjlı Saç Sakal Kesme Makinesi 349 TL

  • Kiwi Portatif Kırışık Giderici 799 TL

  • Kiwi Ayak Masaj Aleti 799 TL

  • Kiwi Şarjlı Su Pompası 129 TL

  • Regal 3lü Ankastre Seti 13.499 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL

Onvo 50" Ultra HD Android 13 Smart Led Tv 10.999 TL
onedio.com

  • Hi-Level 65' 4K UHD Smart Tv 17.499 TL

  • Toshiba 55' 4K UHD Android Tv 15.999 TL

  • Lenovo 15IGL7 Notebook 6.999 TL

  • Canon G3430 Tanklı Yazıcı 4.599 TL

  • Pafu Sando İkili Katlanır Yataklı Koltuk 7.999 TL

İndirimli mobilya ürünlerine buradan göz atabilirsiniz.

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English Home Yemek Takımı 16 Parça 999 TL

English Home Yemek Takımı 16 Parça 999 TL
onedio.com

  • Nero İkiz Balık Tavası 429 TL

  • Borcam Çok Amaçlı Kase 119 TL

  • Bambu Kapaklı Borosilikat Yağlık 199 TL

  • Pipetli Çelik Termos 479 TL

  • Metal Yemek Taşıma Kabı 399 TL

  • Plastik Karma Ürünler 45 TL

  • 4 Katlı Tekerlekli Düzenleyici Çeşitleri 229 TL

Sofra ve mutfak ürünlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ütü Masası 749 TL

Ütü Masası 749 TL
onedio.com

  • Kanatlı Kurutmalık 399 TL

  • English Home Çift Kişilik Battaniye 459 TL

  • English Home Tek Kişilik Battaniye 350 TL

  • Kadife Kaymaz Salon Halısı 5m2 899 TL

  • Kadife Kaymaz Salon Halısı 3m2 539 TL

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Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

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1 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!

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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
onedio.com

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇
onedio.com

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
onedio.com

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.750 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
onedio.com

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 2.190 TL

En çok tercih edilen kahve makinesi modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
onedio.com

  • Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Keysmart Mutfak Tartısı 1.299 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.375 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL

  • Mutfak Tartısı 219 TL

  • Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen Türk kahvesi makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

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Chef's Tava Seti 2'li 399 TL

Chef's Tava Seti 2'li 399 TL
onedio.com

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 439 TL

  • Bonera Kulplu Balık Tepsisi 339 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 749 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL

  • Alpina Çelik Termos 480 ml 249 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 39,50 TL

  • Benante 7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL

  • LAV Derin Kase 6'lı 109 TL

  • LAV Derin Kase 2010 cc 99 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 99 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 39,50 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 39 TL

Glass in love Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL

Glass in love Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL
onedio.com

  • Glass in love Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 139 TL

  • Glass in love Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 249 TL

  • Glass in love Cam Kahve Yanı Bardağı 6'lı 79 TL

  • Saklama Kutusu 7,5 Litre 55 TL

  • Saklama Kutusu 1,5 Litre 27,50 TL

  • Kristal Çay Kutusu 99 TL

  • Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL

  • Motivasyon Matarası 2 Litre 229 TL

  • Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 2'li 69 TL

  • Benante Melamin Salata Tabağı 45 TL

  • Katlı Baharatlık Seti 75 TL

  • Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 129 TL

  • Ahşap Görünümlü Banyo Seti 5'li 289 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL
onedio.com

  • Mega Kutulu Hurç 109 TL

  • Baza Kutulu Hurç 99 TL

  • Raf Organizer 69 TL

  • Vakumlu Hurç 109 TL

  • Mini Hurç 39,50 TL

  • Maxi Hurç 55 TL

  • Mega Hurç 69 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 79 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL

  • Akordion Maxi 32,50 TL

  • Akordion Midi 29,50 TL

  • Akordion Mini 28,50 TL

  • Yastık Alezi 39,50 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 119 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34,50 TL

Kadın - Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

Kadın - Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL
onedio.com

  • Erkek Hırka 299 TL

  • Kadın - Erkek Eşofman Alt 199 TL

  • Kadın Pijama Alt 169 TL

  • Erkek Pijama Alt 299 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Erkek Pijama Alt 169 TL

  • Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 239 TL

  • Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Üst 189 TL

  • Erkek Kaşkorse Sweatshirt 249 TL

  • Kadın Terlik 199 TL

  • Kadın Ev Botu 219 TL

Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
onedio.com

  • Barbie Doktor Bebek 429 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL

  • Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL

  • Oyuncak Doktor Seti 59 TL

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ŞOK 26 Ekim - 2 Kasım 2024 Aktüel Ürünler Kataloğu Onedio'da!

Şok'a Gelen İndirimli Oyuncak Modelleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen İndirimli Oyuncak Modelleri ve Fiyatları
onedio.com

  • Sinbo 3 Katlı Işıklı Raf 549 TL, 

  • Sinbo Mini Abajur 179 TL, 

  • Petrix Astronot Projeksiyon Lamba 499 TL, 

  • Tiffany Cam Küre Solar Işık 219 TL,

  • S-Link Masaüstü Kablosuz Şarjlı Işık 699 TL,

  • Gokidy Melisa Park Seti 199 TL, 

  • Meyve Sebze Kesme Seti 119 TL, 

  • Tamir / Güzellik Seti 399 TL,

  • Hava Araçları 99,95 TL,

  • Büyük Futbol Sahası 249 TL, 

  • Dollyland Minkie İstiridye Bebek 59,95 TL,

  • Polly Pocket ve Arkadaşları 129 TL,

  • Eğlenceli Küpler 179 TL,

  • 79,95 TL, Matchbox Beşli Arabalar 349 TL, 

  • Palyaço Balon Seti 69,95 TL,

  • Kutu Kutu Boya Resmi Tamamla Kitap Çeşitleri 37,95 TL

25 TL üstü alışveriş kampanyasında geçerli;

  • 1425 ml Cif Ultra Sprey Anında Etki 42 TL, 

  • 4x250 ml Burn 80 TL, 

  • 3 litre Duru Sıvı Sabun Çeşitleri 79 TL, 

  • 6'lı Hanımeller Bisküvi 50 TL,

  • 2x75 ml Colgate Triple Action Extra White Diş Macunu 70 TL

Şok'a Gelen Banyo Ürünleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Banyo Ürünleri ve Fiyatları
onedio.com

Şok'a Gelen Küçük Ev Aletleri ve Fiyatları

Şok'a Gelen Küçük Ev Aletleri ve Fiyatları
onedio.com
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