Görüş Bildir
Haberler
Vitrin
Ev Yaşam , Elektronik
BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

etiket BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.10.2024 - 11:33

1 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.

BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.

“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

👇

👇

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL

  • 8 Kg Çamaşır Kurutma Makinesi 9.875 TL

  • 4 Programlı Bulaşık Makinesi 10.750 TL

Elektronik ürünlerde yer alan fırsatlara buradan göz atmayı unutmayın.

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL

  • Kumtel Sandık Tipi 99 L Derin Dondurucu 6.990 TL

  • Toshiba Hava Temizleyici 2.190 TL

En çok tercih edilen kahve makinesi modellerine buradan göz atmayı unutmayın.

Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL

  • Kumtel Mini Buzdolabı 4.975 TL

  • Arnica Tesla Plus Toz Torbasız Süpürge 4.990 TL

  • Keysmart Mutfak Tartısı 1.299 TL

  • Dijitsu 32' HD Android Tv 4.375 TL

  • Range Erkek Bakım Saç Sakal Düzeltme Makinesi 299 TL

  • TCL 55' 4K Ultra HD Google Tv 17.975 TL

  • Mutfak Tartısı 219 TL

  • Hareket Sensörlü Led Lamba 109 TL

Küçük ev aletlerinde yer alan indirimlerinde yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

En çok tercih edilen Türk kahvesi makinelerine buradan göz atmayı unutmayın.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Chef's Tava Seti 2'li 399 TL

Chef's Tava Seti 2'li 399 TL

  • Chef's Pro Karnıyarık Tencere 439 TL

  • Bonera Kulplu Balık Tepsisi 339 TL

  • Hisar Optima Çelik Çaydanlık 799 TL

  • Hisar Optima Düdüklü Tencere 749 TL

  • Kelepçeli Kek Kalıbı 169 TL

  • Alpina Çelik Termos 480 ml 249 TL

  • Rakle Mottolu Cam Kupa 39,50 TL

  • Benante 7 Parça Seramik Çerezlik Seti 199 TL

  • LAV Derin Kase 6'lı 109 TL

  • LAV Derin Kase 2010 cc 99 TL

  • LAV Lal Çay Bardağı 6'lı 99 TL

  • Tava Koruma Aparatı 3'lü 19,50 TL

  • Toprak Dolma Kapağı 39,50 TL

  • Benante Porselen Kaşık Seti 6'lı 39 TL

Glass in love Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL

Glass in love Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL

  • Glass in love Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 139 TL

  • Glass in love Renkli Pipetli Kapaklı Bardak 249 TL

  • Glass in love Cam Kahve Yanı Bardağı 6'lı 79 TL

  • Saklama Kutusu 7,5 Litre 55 TL

  • Saklama Kutusu 1,5 Litre 27,50 TL

  • Kristal Çay Kutusu 99 TL

  • Kahvaltılık/Saklama Kabı 45 TL

  • Motivasyon Matarası 2 Litre 229 TL

  • Çatal Kaşıklı Saklama Kabı Çeşitleri 2'li 69 TL

  • Benante Melamin Salata Tabağı 45 TL

  • Katlı Baharatlık Seti 75 TL

  • Benante Melamin Büyük Yuvarlak Tepsi 129 TL

  • Ahşap Görünümlü Banyo Seti 5'li 289 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL

  • Mega Kutulu Hurç 109 TL

  • Baza Kutulu Hurç 99 TL

  • Raf Organizer 69 TL

  • Vakumlu Hurç 109 TL

  • Mini Hurç 39,50 TL

  • Maxi Hurç 55 TL

  • Mega Hurç 69 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XXL 99 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç XL 89 TL

  • Çantalı Vakumlu Hurç L 79 TL

  • İp Kulplu Baskılı Midi Hurç 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Maxi 49,50 TL

  • İp Kulplu Baskılı Pencereli Mega Hurç 59 TL

  • Akordion Maxi 32,50 TL

  • Akordion Midi 29,50 TL

  • Akordion Mini 28,50 TL

  • Yastık Alezi 39,50 TL

  • Kurutma Topu 3'lü 119 TL

  • Kurulama Bezi 3'lü 34,50 TL

  • 12 Bölmeli Çekmece İçi Düzenleyici 34,50 TL

Kadın - Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

Kadın - Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL

  • Erkek Hırka 299 TL

  • Kadın - Erkek Eşofman Alt 199 TL

  • Kadın Pijama Alt 169 TL

  • Erkek Pijama Alt 299 TL

  • Kadın Pijama Takımı 299 TL

  • Erkek Pijama Alt 169 TL

  • Kadın - Erkek Yarım Fermuarlı Polar Üst 239 TL

  • Çocuk Yarım Fermuarlı Polar Üst 189 TL

  • Erkek Kaşkorse Sweatshirt 249 TL

  • Kadın Terlik 199 TL

  • Kadın Ev Botu 219 TL

Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

Fırlatıcı Oyuncak 199 TL

  • Barbie Doktor Bebek 429 TL

  • Oyuncak Elektrik Süpürgesi 379 TL

  • Oyuncak 2 Katlı Mutfak Seti 119 TL

  • Oyuncak Doktor Seti 59 TL

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın