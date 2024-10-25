BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
BİM'e Tam Otomatik Kahve Makinesi Geliyor! 1 Kasım 2024 BİM Aktüel Ürünler İndirim Kataloğu
1 Kasım 2024 BİM Aktüel İndirim Kataloğu Onedio'da!
Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden BİM aktüel ürün katalog listeleri yayınlandı. BİM aktüel kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel BİM broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım BİM katalog bu hafta 2024 ürünleri arasında bizleri neler bekliyor. BİM kataloğunda bu hafta hangi ürünler satışa çıkacak? Gelin birlikte bakalım.
BİM Aktüel indirim fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇
Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.
“Bu içerik marka iş birliği içeriyor.”
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BİM'de haftanın önerileri olarak satışa sunulan ürünler;
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Keysmart Nofrost Buzdolabı 19.975 TL
Lattenow Tam Otomatik Espresso Makinesi 10.975 TL
Abdullah Efendi Sütlü Türk Kahvesi Makinesi 1.299 TL
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Chef's Tava Seti 2'li 399 TL
Glass in love Borosilikat Gravürlü Cezve 139 TL
Çift Gözlü Çekmece Düzenleyici 99 TL
Kadın - Erkek Tam Fermuarlı Polar Üst 299 TL
Fırlatıcı Oyuncak 199 TL
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