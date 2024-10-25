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26 Ekim - 1 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

etiket 26 Ekim - 1 Kasım 2024 A101 Haftanın Yıldızları Kataloğu

Kübra Bürümlü
Kübra Bürümlü - Onedio Editörü
25.10.2024 - 16:26

26 Ekim 2024 A101 Haftanın Yıldızları kataloğu Onedio'da! 

Türkiye'nin en büyük perakende market zincirlerinden A101 Haftanın Yıldızları katalog listeleri yayınlandı. A101 aktüel kataloğu Onedio'da! A101 kataloğundaki birbirinden cazip indirimleri kaçırmamak için güncel A101 broşür içeriklerimizi takip edebilirsiniz. Bakalım 26 Ekim 2024 Haftanın Yıldızları kataloğunda hangi indirimler var?

A101 Haftanın Yıldızları fırsatlarını buradan inceleyebilirsiniz.👇

'Bu içerik marka iş birliği içeriyor.'

'Satın aldığınız ürünlerde satıcılardan kaynaklanan sorunlardan Onedio sorumlu değildir.'

İçeriğin Devamı Aşağıda
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Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

Ovadan Baldo Pirinç 2,5 Kg 145 TL

  • Ofçay Tiryaki Siyah Çay 1 Kg 129 TL

  • Torku Dana Kasap Sucuk 400 gr 179 TL

  • Birşah Tam Kıvamında Homojenize Yoğurt 3 Kg 97 TL

  • Birşah Yağsız Süt 1 Litre 20 TL

  • Ahir Yarım Yağlı Tost Peyniri 1,5 Kg 249 TL

  • Tarabya Tam Yağlı Dilimli Tost Peyniri 350 gr 69 TL

  • Kaanlar Az Yağlı Taze Beyaz Peynir 1 Kg 109 TL

  • Öncü Domates Salçası 1650 gr 99 TL

  • Çerezya Ceviz İçi 150 gr 59 TL

Süpermarkette yer alan indirimlere buradan göz atmayı unutmayın.

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL

Ülker Pötibör Bisküvi 4x200 gr 59 TL

  • Ülker Çokokrem Kakaolu Fındık Kreması 500 gr 69 TL

  • Ülker Biskrem 3x100 gr 32 TL

  • Ülker Halley Çeşitleri 44 TL

  • Ülker Cizi Kraker 4x70 gr 27 TL

  • Ülker Kremalı Bisküvi 4x61 gr 23 TL

  • Ülker Rulokat 170 gr 40 TL

  • Ülker Probis 10x28 gr 40 TL

  • Ülker İkram Bisküvi 3x84 gr 29 TL

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

10 TL ve üzeri alışverişinizde;

  • Balparmak Yayla ve Ova Çiçek Balı 600 gr 199 TL 

  • Omo Toz Deterjan 3 Kg 99 TL

Her Güne Ayrı İndirim👇

Her Güne Ayrı İndirim👇

Tazenin Yıldızları

Tazenin Yıldızları
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