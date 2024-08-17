Görüş Bildir
Haberler
Gündem
Kocaeli’nde Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi İddiası: Hastalık Zona Çıktı!

Kocaeli’nde Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi İddiası: Hastalık Zona Çıktı!

Kocaeli
ismail kahraman
ismail kahraman - Onedio Haber ve Gündem Editörü
17.08.2024 - 18:13

Kocaeli’nde bir kişinin, Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle tedavi altına alındığı iddia edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastanın teşhisinin zona hastalığı olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı.

İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta alarm verilen Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye’de Kocaeli’nde bir kişide tespit edildiği iddia edilmişti.

Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta alarm verilen Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye’de Kocaeli’nde bir kişide tespit edildiği iddia edilmişti.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan bir hastanın maymun çiçeği (M çiçeği) hastası olmadığını açıkladı.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan bir hastanın maymun çiçeği (M çiçeği) hastası olmadığını açıkladı.

Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaşımı 👇

Bu haberler de ilginizi çekebilir 👇

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
3
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın