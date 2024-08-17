Kocaeli’nde Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi İddiası: Hastalık Zona Çıktı!

Kocaeli’nde bir kişinin, Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle tedavi altına alındığı iddia edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastanın teşhisinin zona hastalığı olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı.