Kocaeli’nde Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi İddiası: Hastalık Zona Çıktı!
Kocaeli’nde Maymun Çiçeği Vakası Tespit Edildi İddiası: Hastalık Zona Çıktı!
Kocaeli’nde bir kişinin, Maymun Çiçeği virüsü sebebiyle tedavi altına alındığı iddia edilmişti. İl Sağlık Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, hastanın teşhisinin zona hastalığı olduğu ve tedaviye başlandığı açıklandı.
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Dünya Sağlık Örgütü tarafından küresel çapta alarm verilen Maymun Çiçeği virüsünün Türkiye’de Kocaeli’nde bir kişide tespit edildiği iddia edilmişti.
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Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü, kentte tedavi altına alınan bir hastanın maymun çiçeği (M çiçeği) hastası olmadığını açıkladı.
Açıklamada, "Hasta, enfeksiyon hastalıkları ve klinik mikrobiyoloji uzmanları tarafından değerlendirilmiş olup zona ve zona zemininde gelişen yumuşak doku enfeksiyonu tedavisi başlanmıştır. İddialardaki belirtilerin M çiçeği (mpox) olarak bilinen hastalıkla uyumlu olmadığı anlaşılmıştır." ifadelerine yer verildi.
Kocaeli İl Sağlık Müdürlüğü'nün paylaşımı 👇
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