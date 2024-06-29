Koç Üniversitesi'nin Mezuniyet Törenine Katılan Yunanistan Eski Başbakanı Çipras Türkçe Mesaj Verdi

2015-2019 yılları arasında Yunanistan başbakanlığı yapan Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Törende sahneye çıkan Çipras mezun olan öğrencilere bir konuşma yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Konuşmasını Türkçe bir mesajla bitiren eski başbakanın Gezi Parkı eylemleriyle özdeşleşen "Boyun Eğme" sloganını hatırlattığı anlar gündem oldu.
İşte o konuşma;
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Yorum Yazın
adil bir dünya olsaydı hepiniz ingilizce değil Türkçe konuşuyor olurdunuz
"Akıllı Sıralama" filtresinde tüm yorumlara ulaşamıyor olabilirsiniz.
Rahatsız edici veya saldırgan yorumlar, "Tarihe Göre" filtresi altında yer almaktadır.