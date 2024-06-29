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Koç Üniversitesi'nin Mezuniyet Törenine Katılan Yunanistan Eski Başbakanı Çipras Türkçe Mesaj Verdi

Koç Üniversitesi'nin Mezuniyet Törenine Katılan Yunanistan Eski Başbakanı Çipras Türkçe Mesaj Verdi

Penny
Penny - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 18:26

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2015-2019 yılları arasında Yunanistan başbakanlığı yapan Aleksis Çipras, Koç Üniversitesi'nin mezuniyet törenine katıldı

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Törende sahneye çıkan Çipras mezun olan öğrencilere bir konuşma yaptı.

Törende sahneye çıkan Çipras mezun olan öğrencilere bir konuşma yaptı.

Konuşmasını Türkçe bir mesajla bitiren eski başbakanın Gezi Parkı eylemleriyle özdeşleşen "Boyun Eğme" sloganını hatırlattığı anlar gündem oldu.

Konuşmasını Türkçe bir mesajla bitiren eski başbakanın Gezi Parkı eylemleriyle özdeşleşen "Boyun Eğme" sloganını hatırlattığı anlar gündem oldu.

İşte o konuşma;

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ahmetpamukupaagl

adil bir dünya olsaydı hepiniz ingilizce değil Türkçe konuşuyor olurdunuz

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