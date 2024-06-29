Menzil Cemaati Karıştı: Semerkand ve Serhendi Grubu Arasında Çıkan Kavgada Bir Mürid Kanlar İçinde Kaldı

Menzil Cemaati, Türkiye'nin en fazla müride sahip cemaatlerinden biri. Cemaatin önce gelen üyelerinin lüks araçları ve müritlerinin yoğun ilgisiyle sık sık gündem olan cemaat, son dönemde liderleri Abdulbaki Elhüseyni’nin ölümünün ardından oğulları arasında çıkan kavgayla gündem oluyor.