KOBİ’lere İşlerinde Level Atlamış Gibi Hissettirecek E-Dönüşüm Ürünleri

Bulut bilişim e-dönüşümün KOBİ'lere sağladığı belki de en etkili sistemlerden. Veri ve uygulamaların maksimum güven içinde depolanıp yönetilmesini sağlayan bu yenilikçi teknoloji, çalışanların depolanan bilgilere her yerden ve her cihazdan erişmesine yardımcıdır. Bu sayede hem maliyetleri düşürür hem de iş kontrol mekanizmalarını hızlandırır. Ayrıca sağladığı esneklik birçok önemli faaliyeti iyileştirme adına da etkilidir. Google Drive, Dropbox, OneDrive bunlar arasında en popülerleridir.