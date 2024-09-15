Klasik Müzik ile Modern Müziğin Muhteşem Uyumu: Gözden Kaçırmamanız Gereken 12 Çarpıcı Parça
Klasik Müzik ile Modern Müziğin Muhteşem Uyumu: Gözden Kaçırmamanız Gereken 12 Çarpıcı Parça
Klasik müziğin büyüsü ve modern müziğin enerjisi... Bir araya geldiklerinde ortaya çıkan uyum gerçekten efsane! Bazen bir şarkı dinlersiniz, ama o şarkı hem geçmişin izlerini taşır hem de bugünün ruhunu yakalar. İşte tam da bu noktada, klasik müzikle modern müziğin mükemmel bir uyumla buluştuğu, dinledikçe 'Vay be!' dedirten parçalar devreye giriyor. Hazır mısınız?
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1. Metallica & San Francisco Symphonic Orchestra - Nothing Else Matters
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2. 2Cellos - Sweet Child O' Mine
3. Coldplay ve Richard Ashcroft - Bittersweet Symphony
4. David Guetta ve Faure - Titanium
5. Adele ve The Piano Guys - Rolling in the Deep
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6. Karsu Dönmez ve Metropole Orkest - Gelevera Deresi
7. Sezen Aksu & The Royal Philharmonic Orchestra - Hayat Sana Teşekkür Ederim
8. Pentagram ve An Epic Symphony-Lions in a Cage
9. Mor ve Ötesi - Bir Derdim Var
10. An Epic Symphony ve Hayko Cepkin - Aşk Kitabı
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