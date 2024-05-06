Kızına Yol Ortasında Şiddet Uyguladığı İçin Tepki Çeken Anneden Skandal Savunma: "Israrla Meyve Suyu İstedi"

Küçükçekmece’de, yol ortasında kızına şiddet uyguladığı iddiasıyla çıkan tartışmada, kendisine tepki gösterenlere 'Alın sizin olsun' diyen anne ve kızı ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Annenin ifadesinde, kızının ısrarla meyve suyu istemesi üzerine kızıp bağırdığı ancak darbetmediğini söylediği öğrenildi.