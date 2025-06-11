Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İddiasından Çocuktan Al Haberi'nde Evlenen Çifte TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız!
11 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.
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2. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşmüştü.
3. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.
4. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.
5. Bir Şerbo seyircisi, bu konuda gazeteci Birsen Altuntaş'tan spoiler istedi.
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6. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı.
7. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.
8. Hikmet Tuğsuz, söz konusu tutuklama kararı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, fakat Türkiye'ye dönmesi beklenirken soluğu Gürcistan'da almıştı.
9. İlhan Şen'in matematik problemini çözüş şekli gündem oldu.
10. Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.
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11. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.
12. Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.
13. Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulaşamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.
14. Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.
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Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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