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Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İddiasından Çocuktan Al Haberi'nde Evlenen Çifte TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Kızılcık Şerbeti Yeni Sezon İddiasından Çocuktan Al Haberi'nde Evlenen Çifte TV Dünyasında Bugün Yaşananlar

Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu - TV Editörü
12.06.2025 - 00:44

Televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını gün boyunca sizler için derledik. Yine temposu yoğun geçen bir gün oldu. Kaçıranlar için biz yine buradayız! 

11 Haziran Perşembe günü televizyon ekranlarında neler yaşandığını burada bulabilirsiniz!

Bakalım bugün neler yaşanmış?

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1. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.

1. Müge Anlı ile Tatlı Sert programının vazgeçilmez isimleri arasında yer alan Rahmi ve Şevki Hoca, izleyicilerin yıllardır merak ettiği bir anı yaşattı.

Güven Bana'nın ilk konukları olan Rahmi Bey ve Şevki Hoca oldu. Onları ilk kez eşleri ve çocuklarıyla stüdyoda gördük.

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2. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşmüştü.

2. Hastalığı yüzünden 29 kiloya kadar düşmüştü.

Nihal Candan'ın İşte Benim Stilim'de yıllar önce bir yarışmacının kilosuyla ilgili söylediği sözler sosyal medyada yeniden gündem oldu.

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3. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.

3. Sosyal medyada dolaşan bir iddiaya göre Kızılcık Şerbeti'ne veda ediyor olabiliriz.

Sezon finalinde birçok karakterin Mustafa tarafından vurulduğu görüldü. Bu nedenle yeni sezonda kadroda büyük bir değişim yaşanacağı dedikoduları yayıldı.

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4. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.

4. Ahmet Mümtaz Taylan'ın Empati programının konuğu Mert Yazıcıoğlu oldu.

Yazıcıoğlu, yıllar önce 'Öyle Bir Geçer Zaman Ki' dizisinden teklif aldığını açıkladı.

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5. Bir Şerbo seyircisi, bu konuda gazeteci Birsen Altuntaş'tan spoiler istedi.

5. Bir Şerbo seyircisi, bu konuda gazeteci Birsen Altuntaş'tan spoiler istedi.

Altuntaş ise Kızılcık Şerbeti için yeni sezon kararlarının alınacağı bir toplantı yapılacağını duyurdu.

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6. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı.

6. Kanal D'nin reyting rekorları kıran dizisi Uzak Şehir, geçtiğimiz günlerde müthiş bir sezon finali yaptı.

Uzak Şehir'in Cihan'ı Ozan Akbaba, bu röportajlardan birinde dizide en çok zorlandığı sahneyi açıkladı.

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7. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.

7. Prof. Dr. Oytun Erbaş, Nur Viral'in Beyaz TV'deki programının konuğu oldu.

Programda ilk önce erkeklerin sabah ereksiyonuna değinip bunu yaşamayan erkeklerin sağlıksız olduğunu belirten Erbaş, ardından Nur Viral'e bir erkeğin cinsellik yaşayıp yaşamadığının gözünden anlaşılabileceğini iddia etti.

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8. Hikmet Tuğsuz, söz konusu tutuklama kararı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, fakat Türkiye'ye dönmesi beklenirken soluğu Gürcistan'da almıştı.

8. Hikmet Tuğsuz, söz konusu tutuklama kararı hakkında geçtiğimiz günlerde açıklama yapmış, fakat Türkiye'ye dönmesi beklenirken soluğu Gürcistan'da almıştı.

Survivor Hikmet söz konusu gelişmeler nedeniyle gündemden düşmezken bu defa Survivor Panorama'ya konuk olan Aycan Yanaç'ın söyledikleriyle karşımıza çıktı.

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9. İlhan Şen'in matematik problemini çözüş şekli gündem oldu.

9. İlhan Şen'in matematik problemini çözüş şekli gündem oldu.

Mühendis olduğu bilinen İlhan Şen, kendisine sorulan 'Dört arkadaş buluşup birbirleriyle birer kez tokalaştığında toplam kaç tokalaşma yaşanmış olur?' sorusunu açıklayarak cevapladı.

Detaylar:

10. Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

10. Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

Survivor Panorama'ya katılan Aycan Yanaç, iddialarla ilgili konuştu.

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11. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

11. Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

Dizide birden gelin-kayınpeder olan ikilinin daha önce başka bir dizide de aynı rolü oynadıkları ortaya çıktı.

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12. Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

12. Salı akşamlarının iddialı yapımlarından bir tanesi olan Mehmed: Fetihler Sultanı geniş bir izleyici kitlesi elde etti.

Mehmed: Fetihler Sultanı'nın başrolü Serkan Çayoğlu da 'abisi'ne veda etmeyi ihmal etmedi.

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13. Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulaşamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.

13. Bir süredir eşi Yasemin Karana'ya ulaşamayan Yılmaz Karana Esra Erol'da programına katıldı.

Mezardan kalkıp ölen eşinin kendisiyle konuştuğunu iddia eden Yılmaz sözleri duyanları hayrete düşürdü.

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14. Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.

14. Evrim Akın'ın sunuculuğunu üstlendiği dönemde yarışan iki yarışmacıyla ilgili içleri ısıtan bir detay ortaya çıktı.

Ülke ülke gezen ikilinin hayallerdeki gibi bir aşk yaşaması da gözleri kamaştırdı.

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Gizem Zalimalioğlu
Gizem Zalimalioğlu
TV Editörü
Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik Bölümü Lisans ve Gazetecilik Anabilim Dalı Yüksek Lisans mezunuyum. Medya ve içerik dünyasında çeşitli pozisyonlarda görev aldım. 2022’den bu yana Onedio bünyesinde çalışıyorum. Deneyimlerimi okuyucularımızla paylaşarak, sizleri güncel ve ilginç içeriklerle buluşturuyorum.
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