Uzak Şehir'in Nare ve Ecmel'i Yıllar Önce Başka Bir Dizide de Kayınpeder-Gelini Oynamışlar!
Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in sevilen karakteri Nare, sezon finalinde Şahin'le evlendi. Aynı bölüm hapisten çıkan Şahin'in babası Ecmel'in, abisi Boran'ı öldürdüğü şüpheleri artsa da Nare'nin henüz bundan haberi yoktu. Dizide birden gelin-kayınpeder olan ikilinin daha önce başka bir dizide de aynı rolü oynadıkları ortaya çıktı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde de Sahra Şaş ve Müfit Kayacan'ın gelin-kayınpederi oynadıkları ortaya çıktı.
O diziden bir kesiti buradan izleyebilirsiniz:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın