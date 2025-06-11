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Uzak Şehir'in Nare ve Ecmel'i Yıllar Önce Başka Bir Dizide de Kayınpeder-Gelini Oynamışlar!

Uzak Şehir'in Nare ve Ecmel'i Yıllar Önce Başka Bir Dizide de Kayınpeder-Gelini Oynamışlar!

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 12:28

Kanal D ekranlarında yayınlanan Uzak Şehir'in sevilen karakteri Nare, sezon finalinde Şahin'le evlendi. Aynı bölüm hapisten çıkan Şahin'in babası Ecmel'in, abisi Boran'ı öldürdüğü şüpheleri artsa da Nare'nin henüz bundan haberi yoktu. Dizide birden gelin-kayınpeder olan ikilinin daha önce başka bir dizide de aynı rolü oynadıkları ortaya çıktı.

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Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

Kanal D'nin sevilen dizisi Uzak Şehir geçtiğimiz hafta sezon finali yaptı.

Olaylı geçen bölümde Cihan Deniz'in Ecmel'in torunu olduğunu öğrenen Mine, Alya'yı tehdit etti. Aynı bölümde Ecmel hapisten çıktı ve Boran'ın katili olduğuna dair iddialar güç kazandı. Ancak bu durumu bilmeyen Nare, Şahin'le evlenerek Ecmel'in gelini olmuş oldu.

2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde de Sahra Şaş ve Müfit Kayacan'ın gelin-kayınpederi oynadıkları ortaya çıktı.

2020 yılında yayınlanan Zemheri dizisinde de Sahra Şaş ve Müfit Kayacan'ın gelin-kayınpederi oynadıkları ortaya çıktı.

Dizide Sevda ve Yaşar karakterlerine hayat veren oyuncular, 5 yıllık aranın ardından yeniden gelin-kayınpeder oldular. Ancak bakalım bu kez nasıl anlaşacaklar?

O diziden bir kesiti buradan izleyebilirsiniz:

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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