Survivor'da Volkan'ın Kumpas Kurduğunu İddia Eden Poyraz'a Aycan'dan Yanıt: "Poyraz Bence İftira Attı"
Survivor'da Volkan'la düelloya kalan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve kandırıldığını söylemişti. Çocuklarını ön plana atıp oyunu bırakacağını söylediğini iddia ettiği Volkan'a yenilen Poyraz, onu ömür boyu affetmeyeceğini dile getirmişti. Yarışmadan elenen Aycan Yanaç, 'Poyraz bence iftira attı' dedi.
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Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.
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Survivor Panorama'ya katılan Aycan Yanaç, iddialarla ilgili konuştu.
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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