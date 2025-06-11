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Survivor'da Volkan'ın Kumpas Kurduğunu İddia Eden Poyraz'a Aycan'dan Yanıt: "Poyraz Bence İftira Attı"

Survivor'da Volkan'ın Kumpas Kurduğunu İddia Eden Poyraz'a Aycan'dan Yanıt: "Poyraz Bence İftira Attı"

survivor
Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 10:11

Survivor'da Volkan'la düelloya kalan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu ve kandırıldığını söylemişti. Çocuklarını ön plana atıp oyunu bırakacağını söylediğini iddia ettiği Volkan'a yenilen Poyraz, onu ömür boyu affetmeyeceğini dile getirmişti. Yarışmadan elenen Aycan Yanaç, 'Poyraz bence iftira attı' dedi.

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Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

Survivor'da Volkan'la düelloya çıkan Poyraz, Volkan'ın kendisine kumpas kurduğunu iddia etmişti.

Çocuklarını çok özlediğini, Volkan'ın onlar üzerine yemin ettiğini söyleyen Poyraz, ona inandığını ve bu sebeple düelloda elendiğini iddia etmişti. Poyraz, elenmesinin ardından da Volkan'ı hiç affetmeyeceğini dile getirdi.

Survivor Panorama'ya katılan Aycan Yanaç, iddialarla ilgili konuştu.

Survivor Panorama'ya katılan Aycan Yanaç, iddialarla ilgili konuştu.

Aycan, “Poyraz bence iftira attı. Batuhan’la konuştum, öyle bir şey olmadığını söyledi. Bence kendi beceriksizliğini örtmek için öyle bir şey söyledi Poyraz.” dedi.

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Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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