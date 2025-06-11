İlhan Şen'in 3'te 3'te Sorulan Matematik Sorusunu Çözüş Şekli İzleyenleri Fena Etkiledi
Son olarak Siyah Bere ve Tek Yön Bilet dizilerinde rol alan İlhan Şen, Siyah Bere dizisindeki partneri Özge Gürel'le birlikte 3'te 3 Bayram Özel programına konuk oldu. İlhan Şen'in matematik problemini çözüş şekli gündem oldu.
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İlhan Şen, Siyah Bere dizisindeki partneri Özge Gürel'le birlikte 3'te 3 Bayram Özel programına konuk oldu.
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İlhan Şen'in sorulan matematik problemi sorusuna verdiği cevap göz doldurdu.
İlhan Şen'in problemi çözme şekline yorum yağdı.
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Böyle bir detay olsa da çözüşü etkileyiciydi...
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Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
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