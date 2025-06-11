onedio
article/comments
article/share
Haberler
TV
İlhan Şen'in 3'te 3'te Sorulan Matematik Sorusunu Çözüş Şekli İzleyenleri Fena Etkiledi

İlhan Şen'in 3'te 3'te Sorulan Matematik Sorusunu Çözüş Şekli İzleyenleri Fena Etkiledi

Merve Ersoy
Merve Ersoy - TV Editörü
11.06.2025 - 09:37

Son olarak Siyah Bere ve Tek Yön Bilet dizilerinde rol alan İlhan Şen, Siyah Bere dizisindeki partneri Özge Gürel'le birlikte 3'te 3 Bayram Özel programına konuk oldu. İlhan Şen'in matematik problemini çözüş şekli gündem oldu.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İlhan Şen, Siyah Bere dizisindeki partneri Özge Gürel'le birlikte 3'te 3 Bayram Özel programına konuk oldu.

İlhan Şen, Siyah Bere dizisindeki partneri Özge Gürel'le birlikte 3'te 3 Bayram Özel programına konuk oldu.

TRT Tabii'de yayınlanan Siyah Bere kısa sürede beğeni toplamıştı. Dizinin başrolleri İlhan Şen ve Özge Gürel TRT 1 ekranlarında yayınlanan 3'te 3 programının Bayram Özel bölümüne konuk olarak hem dizileri hakkında konuştu hem de soruları yanıtladı.

İlhan Şen'in sorulan matematik problemi sorusuna verdiği cevap göz doldurdu.

İlhan Şen'in sorulan matematik problemi sorusuna verdiği cevap göz doldurdu.

Mühendis olduğu bilinen İlhan Şen, kendisine sorulan 'Dört arkadaş buluşup birbirleriyle birer kez tokalaştığında toplam kaç tokalaşma yaşanmış olur?' sorusunu açıklayarak cevapladı.

İlhan Şen'in problemi çözme şekline yorum yağdı.

👇

👇
twitter.com

Böyle bir detay olsa da çözüşü etkileyiciydi...

Böyle bir detay olsa da çözüşü etkileyiciydi...
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com

👇

👇
twitter.com
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

👇

👇
twitter.com

👇

👇

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

Bu içerikler de ilginizi çekebilir:

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Merve Ersoy
Merve Ersoy
TV Editörü
Çocukluğumda başlayan 'yazma' sevgim tüm eğitim hayatım boyunca sürdü. Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi ile Adalet bölümlerinden mezun olduktan sonra Kentleşme ve Çevre Sorunları'nda yüksek lisans yaptım ve tüm bu süreç boyunca çeşitli mecralarda yazarlık yaptım. Metin yazarlığı, editörlük, soru yazarlığı, hikaye yazarlığı üzerine çalıştıktan sonra 2024 yılı Mayıs ayından bu yana Onedio bünyesinde TV-Dizi/Sinema editörü olarak çalışıyorum. Ekranlarda gördüğümüz tüm ilgi çekici olayları ve sosyal medyadaki etkilerini etik değerler içinde sizlerle en hızlı şekilde buluşturmayı amaçlıyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın