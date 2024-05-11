Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler
Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. Yargı kraliçesi Kıvılcım!
2. 👇
3. Ne eksik ne fazla tespit...
4. Zülkar'la Pembe olursa hiç şaşırmayız!
5. Kıvılcım'ın Ünal Holding çalışanlarına uyguladığı tarife:
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. Daha da beter ol Fatik
7. 👇
8. Kimse Hayat ablaya "Nasılsın?" diye sormadı.
9. Yorum bile yapamıyorum
10. Bunlar daha iyi günlerin Fatik
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. 👇
12. Fatih'in canını yak Doğa reis!
13. Bu akşam tespitler akıyor maşallah
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Yorum Yazın