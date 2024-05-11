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Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti'ni Mizahına Alet Ederek Hepimizi Güldüren Goygoyseverler

Kızılcık Şerbeti
Roxy Carmichael
Roxy Carmichael - Onedio Üyesi
11.05.2024 - 17:22

Show TV'nin reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti yine sosyal medyanın gündemine oturdu. Dizinin izleyicilerinin hafta boyunca yaptığı paylaşımları sizler için derledik.

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1. Yargı kraliçesi Kıvılcım!

2. 👇

3. Ne eksik ne fazla tespit...

4. Zülkar'la Pembe olursa hiç şaşırmayız!

5. Kıvılcım'ın Ünal Holding çalışanlarına uyguladığı tarife:

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6. Daha da beter ol Fatik

6. Daha da beter ol Fatik
twitter.com

7. 👇

8. Kimse Hayat ablaya "Nasılsın?" diye sormadı.

9. Yorum bile yapamıyorum

10. Bunlar daha iyi günlerin Fatik

10. Bunlar daha iyi günlerin Fatik
twitter.com
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11. 👇

12. Fatih'in canını yak Doğa reis!

13. Bu akşam tespitler akıyor maşallah

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