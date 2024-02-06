Kızıl Goncalar'da Gülseren Budayıcıoğlu Göndermesinden Acun Ilıcalı Öfkesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
Kızıl Goncalar'da Gülseren Budayıcıoğlu Göndermesinden Acun Ilıcalı Öfkesine TV Dünyasında Bugün Yaşananlar
6 Şubat Salı günü televizyon ve dizi dünyasında yaşanan son dakika gelişmelerini ve olaylarını derledik.
Bakalım bugün neler yaşanmış?
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1. Üzerinden yıllar geçmesine rağmen hala kalbimizde bir yara olan Aşk-ı Memnu'daki efsane yasak aşk hakkında bugüne kadar çok fazla eleştiri yapılsa da @CobanYildizimg adlı kullanıcının aşırı haklı tespitleri herkesi şaşırttı.
2. Tansiyonun bir an olsun düşmediği Survivor All Star'ın yeni bölüm fragmanında çileden çıkan Acun Ilıcalı'nın sandalye fırlattığı anlar gündem oldu!
3. Survivor yarışmasına damgasını vuran isimlerden biri olan Serkay Tütüncü, zamanında Acun Ilıcalı ile yaşadığı polemik nedeniyle yarışmaya tövbe etmişti. Ancak Tütüncü'nün son dizisinden ayrılmasıyla Survivor'a katılacak iddialarının çıkması bir oldu!
4. Suların hiç durulmadığı Survivor programına Acun Ilıcalı'nın çıldırışı damga vurdu. Sinirle bağırıp çağırmaya başlayan Acun'un sandalye fırlatışı sosyal medya goygoycularının diline düştü.
5. Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, 2023 yılında All Star olarak yayınlanmıştı. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri Sergen olmuştu. Arkadaş grubuyla birlikte sık sık eleştirilere maruz kalan ama yine de daima bir arada hareket eden Sergen, yarışma sonrası karmaya uğradı!
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6. Her gün başka bir olayla gündem olan Survivor'da, Merve Aydın, Yunus Emre ve Mustafa Kemal arasındaki tartışma kontrolden çıkmış; Acun Ilıcalı'yı fazlasıyla öfkelendirmişti. Ilıcalı'nın sinirden sandalye fırlattığı olayın ardından durumu değerlendiren Survivor Ekstra programının sunucusu Murat Özarı gözyaşlarını tutamadı.
7. TikTok'ta restoranlara gidip reklam yapma teklifinde bulunan bir TikToker, MasterChef Gamze'nin mekanı olan Ahval Restoran'a gitti. Reklam teklif eden TikToker reddedilince neye uğradığını şaşırdı.
8. Flash TV'nin efsanevi programlarından Gerçek Kesit oyunculuklar ve senaryoyla sık sık gündem olurken, Sarı Bıyık olarak tanıdığımız Cahit Kaşıkçılar, programın hangi şartlarda çekildiğini Cep Hikayeleri'ne anlattı.
9. Amerika'nın Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu olarak tanınan Michaela Astro bu sefer gündemimizden düşmeyen İnci Taneleri dizisi hakkında yorum yaptı!
10. Şimdilerde Şahane Hayatım dizisinin Şebnem'i olarak kamera karşısına geçen ünlü oyuncu Hilal Altınbilek, Alem dergisine verdiği röportajda fiziğinin sırrından bahsetti. Geçtiğimiz gün hakkında çıkan estetik eleştirileri yüzünden isyan edip açıklama yapan Altınbilek, bu sefer de "genetik" açıklamasıyla dikkat çekti.
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11. Sosyal medyada kendisine gelen itiraflarla ağzımızı bir karış açık bırakan Esra Ezmeci'nin Beyaz TV'de yayınlanan "Yeni Baştan" programında sosyal medyayı asla aratmayan bir olay yaşandı. Nişanlısının babasıyla eski sevgili olduğunu itiraf eden genç kadın herkesi şaşırttı.
12. Özcan Deniz ve Özgü Namal'ın başrolü paylaştığı Kızıl Goncalar dizisindeki Levent karakteri aracılığıyla Gülseren Budayıcoğlu'na gönderme yapıldı.
13. "İnci Taneleri" dizisiyle son günlerde gündem olan Hazar Ergüçlü, nasıl ünlü olduğunu Beyaz Show'a anlatmış. Bizler de arşivlere inerek Hazar Ergüçlü'nün kariyerinin nasıl başladığını araştırdık. Detaylar içeriğimizde...
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