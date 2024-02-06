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Ali Can'a "Yalnız Kalacaksın" Demişti: MasterChef Sergen'in Yarışmadaki Arkadaşlarıyla Arası Bozuldu!

Ali Can'a "Yalnız Kalacaksın" Demişti: MasterChef Sergen'in Yarışmadaki Arkadaşlarıyla Arası Bozuldu!

MasterChef Türkiye
themyscira - Misafir Editör
06.02.2024 - 20:55 Son Güncelleme: 06.02.2024 - 21:12

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, 2023 yılında All Star olarak yayınlanmıştı. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri Sergen olmuştu. Arkadaş grubuyla birlikte sık sık eleştirilere maruz kalan ama yine de daima bir arada hareket eden Sergen, yarışma sonrası karmaya uğradı!

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Reytingleri açısından beklentileri karşılayamasa da MasterChef All Star 2023 en çok ses getiren sezonlardan biri oldu.

Reytingleri açısından beklentileri karşılayamasa da MasterChef All Star 2023 en çok ses getiren sezonlardan biri oldu.

Yemeklerden çok tartışmaların ve gruplaşmaların konuşulduğu sezonda özellikle bazı erkek yarışmacılar arasındaki dostluk dikkat çekiyordu.

Yemeklerden çok tartışmaların ve gruplaşmaların konuşulduğu sezonda özellikle bazı erkek yarışmacılar arasındaki dostluk dikkat çekiyordu.

Sergen, Tahsin, Hasan ve Eren arasındaki yakınlık çoğu zaman tepkilere yol açıyordu. Aralarında kulis yaptıkları ve diğer yarışmacıların elenmesine giden yolu bu şekilde açtıkları da iddialardan biriydi.

Sergen, Tahsin, Hasan ve Eren arasındaki yakınlık çoğu zaman tepkilere yol açıyordu. Aralarında kulis yaptıkları ve diğer yarışmacıların elenmesine giden yolu bu şekilde açtıkları da iddialardan biriydi.

Yakın arkadaş oldukları bilinen bu dörtlüde özellikle Sergen ve Tahsin diğer yarışmacılarla sık sık tartışmaya giriyordu.

Yakın arkadaş oldukları bilinen bu dörtlüde özellikle Sergen ve Tahsin diğer yarışmacılarla sık sık tartışmaya giriyordu.

Hatta Sergen bir tartışmanın ardından Ali Can'a "Yarışma bitince etrafında kimse kalmayacak" demişti.

Hatta Sergen bir tartışmanın ardından Ali Can'a "Yarışma bitince etrafında kimse kalmayacak" demişti.
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Ama karma geldi Sergen'i buldu! Yarışma boyunca her daim yakın olduğu arkadaşlarıyla arasına kara kedi girdi.

Ama karma geldi Sergen'i buldu! Yarışma boyunca her daim yakın olduğu arkadaşlarıyla arasına kara kedi girdi.

Metin'le birbirlerini takipten çıkmalarının ardından Eren'le de birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Metin'le birbirlerini takipten çıkmalarının ardından Eren'le de birbirlerini takip etmeyi bıraktılar.

Sebebini henüz bilmesek de belli ki araları bozulmuş.

Sebebini henüz bilmesek de belli ki araları bozulmuş.

Takipte kalacağız!

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