Ali Can'a "Yalnız Kalacaksın" Demişti: MasterChef Sergen'in Yarışmadaki Arkadaşlarıyla Arası Bozuldu!

Ekranların en sevilen yarışma programlarından biri olan MasterChef, 2023 yılında All Star olarak yayınlanmıştı. Programın en dikkat çeken isimlerinden biri Sergen olmuştu. Arkadaş grubuyla birlikte sık sık eleştirilere maruz kalan ama yine de daima bir arada hareket eden Sergen, yarışma sonrası karmaya uğradı!