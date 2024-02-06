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Donald Trump’ın Astroloğu Dilber'iyle, Pavyon Dansıyla Gündemi Kasıp Kavuran İnci Taneleri'ni Yorumladı

Donald Trump’ın Astroloğu Dilber'iyle, Pavyon Dansıyla Gündemi Kasıp Kavuran İnci Taneleri'ni Yorumladı

Yasemin Altunterim
Yasemin Altunterim - Onedio Editörü
06.02.2024 - 13:46

Amerika'nın Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu olarak tanınan Michaela Astro bu sefer gündemimizden düşmeyen İnci Taneleri dizisi hakkında yorum yaptı!

Bakalım neler demiş kendisi...

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Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu adıyla sosyal medya sıkça karşımıza çıkan Michaela Astro açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.

Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu adıyla sosyal medya sıkça karşımıza çıkan Michaela Astro açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.

Sıkça öngörülerini paylaşan ve birçok kişinin bu öngörülerin çoğunlukla haklı çıktığını söyleyen Michaela Astro son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa hakkında konuşmuştu.

Sıkça öngörülerini paylaşan ve birçok kişinin bu öngörülerin çoğunlukla haklı çıktığını söyleyen Michaela Astro son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa hakkında konuşmuştu.

Dev derbi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park Stadyumu'nda yapılacaktı ancak Atatürk'e karşı takınılan tavır nedeniyle iki kulüp de rest çekip maça çıkmamıştı.

Sosyal medyasından açıklama yapan Astrolog Michaela Astro “Suudi Arabistan’ın baskısına boyun eğmeyip sahaya çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi canı gönülden kutluyoruz. Artık kupayı hangi takım kazanacağının hiçbir önemi yok, siz Türk milletinin gönlünü kazandınız” demişti.

Sosyal medyasından açıklama yapan Astrolog Michaela Astro “Suudi Arabistan’ın baskısına boyun eğmeyip sahaya çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi canı gönülden kutluyoruz. Artık kupayı hangi takım kazanacağının hiçbir önemi yok, siz Türk milletinin gönlünü kazandınız” demişti.

Michaela Astro, Mustafa Kemal Atatürk’ün “Bir ulus, sımsıkı birbirine bağlı olmayı bildikçe yeryüzünde onu dağıtabilecek bir güç düşünülemez” sözlerine de yer vermişti.

Yaptığı işle şöhretini uluslararası bir boyuta taşıyan ünlü astrolog bu sefer de gündemimizden düşmeyen yeni dizi İnci Taneleri'ni yorumladı.

Yaptığı işle şöhretini uluslararası bir boyuta taşıyan ünlü astrolog bu sefer de gündemimizden düşmeyen yeni dizi İnci Taneleri'ni yorumladı.

Pek çok siyasetçi ve iş adamına astrolojik danışman hizmeti verdiği bilinen Michaela Astro, "Dizinin hazırlanışı, yayın hayatına geçirilişi kısmında mutlaka bir astrologdan yardım alınarak yapılmış diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Pek çok siyasetçi ve iş adamına astrolojik danışman hizmeti verdiği bilinen Michaela Astro, "Dizinin hazırlanışı, yayın hayatına geçirilişi kısmında mutlaka bir astrologdan yardım alınarak yapılmış diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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"Senaryo, oyuncular ve işleniş yanında en ince ayrıntılar ele alınmış görünüyor" diyen ünlü isim İnci Taneleri'ni astrolojik olarak da değerlendirdi:

"Senaryo, oyuncular ve işleniş yanında en ince ayrıntılar ele alınmış görünüyor" diyen ünlü isim İnci Taneleri'ni astrolojik olarak da değerlendirdi:

“Dizinin yayın tarihi, astrolojik açıdan çok uygun açılara sahip. Bu sebepten ötürü senaryo ve oyuncular kötü bile olsa, bu iş zaten tutacaktır."

“Dizinin yayın tarihi, astrolojik açıdan çok uygun açılara sahip. Bu sebepten ötürü senaryo ve oyuncular kötü bile olsa, bu iş zaten tutacaktır."

"İnci Taneleri'ndeki pavyon hayatı ve Yılmaz Erdoğan’ın edebi dili bizlere adeta ders verir nitelikte. Ama projenin en büyük kozu senaryo ve oyuncuların çok güçlü oluşu. Onlar ekstra değer kattı, bazı gerçekler yadsınamaz."

"İnci Taneleri'ndeki pavyon hayatı ve Yılmaz Erdoğan’ın edebi dili bizlere adeta ders verir nitelikte. Ama projenin en büyük kozu senaryo ve oyuncuların çok güçlü oluşu. Onlar ekstra değer kattı, bazı gerçekler yadsınamaz."

"Bunlar yaşamımızın bir parçası. Herkes kolejlerde ve dadılarla büyümedi. Hepimiz bir yerlerden geldik, benim pavyondan danışanım var, bakanlardan da danışanım var ve bu pavyon hayatında daha büyük gerçekler de var ama ancak ekrana bu kadarı verilebilir. Ben oyuncularımızı ve yapımı yürekten kutluyorum”

"Bunlar yaşamımızın bir parçası. Herkes kolejlerde ve dadılarla büyümedi. Hepimiz bir yerlerden geldik, benim pavyondan danışanım var, bakanlardan da danışanım var ve bu pavyon hayatında daha büyük gerçekler de var ama ancak ekrana bu kadarı verilebilir. Ben oyuncularımızı ve yapımı yürekten kutluyorum”

Siz Michaela Astro'nun İnci Taneleri yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

Siz Michaela Astro'nun İnci Taneleri yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...

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