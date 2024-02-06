Donald Trump’ın Astroloğu Dilber'iyle, Pavyon Dansıyla Gündemi Kasıp Kavuran İnci Taneleri'ni Yorumladı
Donald Trump’ın Astroloğu Dilber'iyle, Pavyon Dansıyla Gündemi Kasıp Kavuran İnci Taneleri'ni Yorumladı
Amerika'nın Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu olarak tanınan Michaela Astro bu sefer gündemimizden düşmeyen İnci Taneleri dizisi hakkında yorum yaptı!
Bakalım neler demiş kendisi...
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Amerika Birleşik Devletleri Eski Başkanı Donald Trump'ın Astroloğu adıyla sosyal medya sıkça karşımıza çıkan Michaela Astro açıklamalarıyla dikkat çeken bir isim.
Sıkça öngörülerini paylaşan ve birçok kişinin bu öngörülerin çoğunlukla haklı çıktığını söyleyen Michaela Astro son olarak Galatasaray ile Fenerbahçe arasında oynanması planlanan Süper Kupa hakkında konuşmuştu.
Sosyal medyasından açıklama yapan Astrolog Michaela Astro “Suudi Arabistan’ın baskısına boyun eğmeyip sahaya çıkmayan Galatasaray ve Fenerbahçe’yi canı gönülden kutluyoruz. Artık kupayı hangi takım kazanacağının hiçbir önemi yok, siz Türk milletinin gönlünü kazandınız” demişti.
Yaptığı işle şöhretini uluslararası bir boyuta taşıyan ünlü astrolog bu sefer de gündemimizden düşmeyen yeni dizi İnci Taneleri'ni yorumladı.
Pek çok siyasetçi ve iş adamına astrolojik danışman hizmeti verdiği bilinen Michaela Astro, "Dizinin hazırlanışı, yayın hayatına geçirilişi kısmında mutlaka bir astrologdan yardım alınarak yapılmış diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.
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"Senaryo, oyuncular ve işleniş yanında en ince ayrıntılar ele alınmış görünüyor" diyen ünlü isim İnci Taneleri'ni astrolojik olarak da değerlendirdi:
“Dizinin yayın tarihi, astrolojik açıdan çok uygun açılara sahip. Bu sebepten ötürü senaryo ve oyuncular kötü bile olsa, bu iş zaten tutacaktır."
"İnci Taneleri'ndeki pavyon hayatı ve Yılmaz Erdoğan’ın edebi dili bizlere adeta ders verir nitelikte. Ama projenin en büyük kozu senaryo ve oyuncuların çok güçlü oluşu. Onlar ekstra değer kattı, bazı gerçekler yadsınamaz."
"Bunlar yaşamımızın bir parçası. Herkes kolejlerde ve dadılarla büyümedi. Hepimiz bir yerlerden geldik, benim pavyondan danışanım var, bakanlardan da danışanım var ve bu pavyon hayatında daha büyük gerçekler de var ama ancak ekrana bu kadarı verilebilir. Ben oyuncularımızı ve yapımı yürekten kutluyorum”
Siz Michaela Astro'nun İnci Taneleri yorumu hakkında ne düşünüyorsunuz? Hadi yorumlarda buluşalım...
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