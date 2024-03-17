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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Gece Eğlencesine Karşı Komşu Turp Sıktı

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Gece Eğlencesine Karşı Komşu Turp Sıktı

Kıvanç Tatlıtuğ
GNS
GNS - Onedio Editörü
17.03.2024 - 12:56

Genel olarak romantik açıklamalarıyla ve pozlarıyla anmaya alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftini bu sefer tatlarını kaçıran bir olayla gündemde gördük. Birlikte gece eğlencesine çıkan çift komşu gazabına uğrayarak eğlencelerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yaşadığı aşk hepimizde derin bir iç çekme isteği doğuruyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yaşadığı aşk hepimizde derin bir iç çekme isteği doğuruyor.

2016 yılında evlenme kararı alan ve haklarında çıkan tüm iddialara rağmen magazinin skandal yaşantısından uzakta bir aşk sürdüren Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin mutlu yuvası, 7 yıldır dimdik ayakta.

Yaptıkları açıklamalardan ne kadar aşık oldukları suratımıza çarpan ikilinin sosyal medya pozları da bunu destekler nitelikte oluyor.

Yaptıkları açıklamalardan ne kadar aşık oldukları suratımıza çarpan ikilinin sosyal medya pozları da bunu destekler nitelikte oluyor.

Kıvanç Tatlıtuğ ne zaman röportaj verse eşi Başak Dizer'den bahsetmeyi hiçbir şekilde ihmal etmiyor. Başak Dizer ise eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un gündelik hayattaki hallerini bizlerle paylaşarak oldukça güzel açıklamalarda bulunuyor.

Tabii bir diğer yandan dünyalar tatlısı sarı papatya oğulları Kurt Efe var. Yüzünü göstermemekte ısrarcı olsalar da...

Tabii bir diğer yandan dünyalar tatlısı sarı papatya oğulları Kurt Efe var. Yüzünü göstermemekte ısrarcı olsalar da...

2022 yılında oğulları Kurt Efe'yi kucaklarına alan ve ilk kez anne-baba olma heyecanını yaşayan Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer, uzun süre oğullarının yüzünü göstermedi. Magazin muhabirleri tarafından görüntülenseler de kendileri Kurt Efe'nin yüzünün gözüktüğü hiçbir paylaşımda bulunmadı.

Hatta geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı kucağında oğlu Kurt Efe ile görüntülendiği sırada magazin muhabirlerine olan tavrıyla gündeme gelmişti.

Hatta geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı kucağında oğlu Kurt Efe ile görüntülendiği sırada magazin muhabirlerine olan tavrıyla gündeme gelmişti.

Oğluyla görüntülenmek ve sohbet etmek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kibar bir şekilde daha sonra bir araya gelmek istediğini ifade etti. 'Sonra yapalım mı? Çocuğum var.' demesinin ardından kameraları indiren muhabirlere de teşekkür ederek oradan ayrılmıştı.

Birlikte dışarda vakit geçirmekten oldukça eğlenen çift bu sefer Kurt Efe yanlarında olmadan görüntülendi.

Birlikte dışarda vakit geçirmekten oldukça eğlenen çift bu sefer Kurt Efe yanlarında olmadan görüntülendi.

Son dönemde özellikle yurt dışı tatilleriyle gündeme gelen Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çifti, birlikte eğlenmeyi sevmeleriyle dikkat çekiyorlar. Önceki akşam Etiler'de görüntülenen ikili, bu sefer romantik geceleriyle değil kaçış hikayeleriyle gündem oldu.

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Etiler'de bir mekanda olan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına giderken görüntülenen Başak Dizer, arabadan indiği gibi kimseyle konuşmadan mekana giriş yapmış.

Etiler'de bir mekanda olan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına giderken görüntülenen Başak Dizer, arabadan indiği gibi kimseyle konuşmadan mekana giriş yapmış.

Ancak Başak Dizer'in mekana girmesinin ardından olanlar olmuş. Eğlence mekanının karşı apartmanında oturan bir komşu yüksek sesten şikayet ederek polisi aramış.

Ardından sesten rahatsız olan karşı komşu sokağa inerek mekanın işletmecisi ile tartışmış ve "Bıktım artık" demiş.

Ardından sesten rahatsız olan karşı komşu sokağa inerek mekanın işletmecisi ile tartışmış ve "Bıktım artık" demiş.

'Bunlar yıllardır böyle. Ben artık bıktım. Sürekli şikayet ediyorum ama nafile.'

Bu sırada ortalık karışmaya başlarken, Tatlıtuğ çiftinin geceleri daha başlamadan sona ermiş. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer mekana giriş yaptığı sırada arka kapıdan kaçıyormuş.

Bu sırada ortalık karışmaya başlarken, Tatlıtuğ çiftinin geceleri daha başlamadan sona ermiş. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer mekana giriş yaptığı sırada arka kapıdan kaçıyormuş.

Yaşanan olayların ardından görüntülenmek istemeyen Tatlıtuğ, eşini de kendisi gibi mekanın arka tarafından çıkarttırarak bulundukları yerden ayrılmış.

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