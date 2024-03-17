Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Gece Eğlencesine Karşı Komşu Turp Sıktı

Oğluyla görüntülenmek ve sohbet etmek istemeyen Kıvanç Tatlıtuğ, kibar bir şekilde daha sonra bir araya gelmek istediğini ifade etti. 'Sonra yapalım mı? Çocuğum var.' demesinin ardından kameraları indiren muhabirlere de teşekkür ederek oradan ayrılmıştı.