Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Gece Eğlencesine Karşı Komşu Turp Sıktı
Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer'in Gece Eğlencesine Karşı Komşu Turp Sıktı
Genel olarak romantik açıklamalarıyla ve pozlarıyla anmaya alışık olduğumuz Kıvanç Tatlıtuğ - Başak Dizer çiftini bu sefer tatlarını kaçıran bir olayla gündemde gördük. Birlikte gece eğlencesine çıkan çift komşu gazabına uğrayarak eğlencelerini yarıda bırakmak zorunda kaldı.
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Kıvanç Tatlıtuğ ve Başak Dizer çiftinin yaşadığı aşk hepimizde derin bir iç çekme isteği doğuruyor.
Yaptıkları açıklamalardan ne kadar aşık oldukları suratımıza çarpan ikilinin sosyal medya pozları da bunu destekler nitelikte oluyor.
Tabii bir diğer yandan dünyalar tatlısı sarı papatya oğulları Kurt Efe var. Yüzünü göstermemekte ısrarcı olsalar da...
Hatta geçtiğimiz gün bir mekan çıkışı kucağında oğlu Kurt Efe ile görüntülendiği sırada magazin muhabirlerine olan tavrıyla gündeme gelmişti.
Birlikte dışarda vakit geçirmekten oldukça eğlenen çift bu sefer Kurt Efe yanlarında olmadan görüntülendi.
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Etiler'de bir mekanda olan eşi Kıvanç Tatlıtuğ'un yanına giderken görüntülenen Başak Dizer, arabadan indiği gibi kimseyle konuşmadan mekana giriş yapmış.
Ardından sesten rahatsız olan karşı komşu sokağa inerek mekanın işletmecisi ile tartışmış ve "Bıktım artık" demiş.
Bu sırada ortalık karışmaya başlarken, Tatlıtuğ çiftinin geceleri daha başlamadan sona ermiş. Kıvanç Tatlıtuğ eşi Başak Dizer mekana giriş yaptığı sırada arka kapıdan kaçıyormuş.
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