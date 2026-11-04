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Kitap ve Defterlerdeki Kırmızı İp Meğer Sadece Ayraç Değilmiş: Diğer Kullanımı Ortaya Çıktı

Kitap ve Defterlerdeki Kırmızı İp Meğer Sadece Ayraç Değilmiş: Diğer Kullanımı Ortaya Çıktı

Kitap
Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
04.11.2026 - 08:31
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Kitap ve defterlerin sırtına bağlı ince kırmızı kurdeleyi çoğumuz yalnızca ayraç olarak kullanıyoruz. 

X'te paylaşılan kısa bir video ise bu kurdelenin sayfayı makas ya da cetvel kullanmadan, yırtık kenar bırakmadan koparmaya da yaradığını gösterdi. Kırmızı ipin sayfayı ne kadar düzgün kestiğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Video, milyonlarca kez görüntülendi.

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Bunca Yıl Ayraç Sandığımız İp Başka Bir İşe de Yarıyor

Bunca Yıl Ayraç Sandığımız İp Başka Bir İşe de Yarıyor

Videoda bir defterin sırtına bağlı kırmızı kurdele, koparılacak sayfanın cilde en yakın kısmına, yani dikiş yerine boylu boyunca yatırılıyor. Ardından kurdelenin alttaki ucu tutulup yukarı doğru çekiliyor.

İp ilerledikçe kâğıdı tam katlanma çizgisinden kesiyor ve birkaç saniye içinde sayfa defterden ayrılıyor. Paylaşımın altına yazılan 'Bunca yıl bunun ayraç olduğunu sanmışım' notu da pek çok kişinin aklından geçeni özetliyor.

Defterdeki kırmızı kurdeleyle sayfanın nasıl koparıldığını gösteren video milyonlarca kez izlendi.

Sayfanın Kenarında Yırtık İz Kalmıyor

Sayfanın Kenarında Yırtık İz Kalmıyor

Sayfayı elle koparınca dikiş yerinde genellikle tırtıklı bir şerit kalıyor, bazen de karşı sayfa yerinden oynuyor. Kurdele ise ince bir ip gibi kuvveti dar bir çizgiye topladığı için kâğıdı bıçak gibi düz kesiyor.

Defterden temiz bir sayfa çıkarıp birine not bırakmak ya da yanlış yazılmış bir sayfayı iz bırakmadan almak isteyenler için pratik bir yöntem. Elinizde makas ya da maket bıçağı olmasa bile defterin kendi kurdelesi işi görüyor.

Kurdele Aslında Ne İçin Konuluyor?

Kurdele Aslında Ne İçin Konuluyor?

Kurdelenin asıl görevi yine de ayraçlık. Edinburgh Üniversitesi'nin cilt terimleri sözlüğü Language of Bindings'e göre bu şeritler çoğunlukla ipekten yapılıyor ve sırtın üst kısmına yapıştırılarak kitaba bağlanıyor.

Ayinlerde kullanılan dini kitaplarda birden fazla kurdele görmek de yaygın. 19. yüzyılda kurdeleli ayraçlar özellikle İncil ve dua kitaplarında kullanılıyordu.

Bir dahaki sefere defterden sayfa koparmanız gerektiğinde, makası aramadan önce kurdeleye bir şans verin.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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