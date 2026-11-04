Kitap ve Defterlerdeki Kırmızı İp Meğer Sadece Ayraç Değilmiş: Diğer Kullanımı Ortaya Çıktı

Sayfayı elle koparınca dikiş yerinde genellikle tırtıklı bir şerit kalıyor, bazen de karşı sayfa yerinden oynuyor. Kurdele ise ince bir ip gibi kuvveti dar bir çizgiye topladığı için kâğıdı bıçak gibi düz kesiyor.

Defterden temiz bir sayfa çıkarıp birine not bırakmak ya da yanlış yazılmış bir sayfayı iz bırakmadan almak isteyenler için pratik bir yöntem. Elinizde makas ya da maket bıçağı olmasa bile defterin kendi kurdelesi işi görüyor.