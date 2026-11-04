Kitap ve Defterlerdeki Kırmızı İp Meğer Sadece Ayraç Değilmiş: Diğer Kullanımı Ortaya Çıktı
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Kitap ve defterlerin sırtına bağlı ince kırmızı kurdeleyi çoğumuz yalnızca ayraç olarak kullanıyoruz.
X'te paylaşılan kısa bir video ise bu kurdelenin sayfayı makas ya da cetvel kullanmadan, yırtık kenar bırakmadan koparmaya da yaradığını gösterdi. Kırmızı ipin sayfayı ne kadar düzgün kestiğini görenler, şaşkınlığını gizleyemedi. Video, milyonlarca kez görüntülendi.
Bunca Yıl Ayraç Sandığımız İp Başka Bir İşe de Yarıyor
Defterdeki kırmızı kurdeleyle sayfanın nasıl koparıldığını gösteren video milyonlarca kez izlendi.
Sayfanın Kenarında Yırtık İz Kalmıyor
Kurdele Aslında Ne İçin Konuluyor?
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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