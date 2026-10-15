Şantiyelerde Herkesin Farklı Renk Kask Takmasının Bir Nedeni Var: Meğer Her Rengin Anlamı Farklıymış!
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Yolda yürürken şantiyede çalışanların kasklarının farklı renklerde olduğunu fark etmişsinizdir. Meğer bu renkler tesadüf değilmiş. Kask yalnızca başı darbelerden ve düşen cisimlerden korumuyor, sahada kimin hangi işi yaptığını da gösteriyormuş. Kimin yönetici, kimin usta, kimin işçi ya da güvenlik görevlisi olduğu tek bakışta bu renklerle anlaşılıyor. Peki hangi renk kime ait? Gelin detaylara geçelim…
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Kararları veren teknik kadro beyaz kask takıyor.
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Sahadaki işçilerin kaskı sarı renkte.
İşinin ehli ustalar mavi kaskla çalışıyor.
Sahanın güvenlik ve sağlık görevlileri yeşil kask giyiyor.
Yangın ve acil durum anlarında kırmızı kasklılar göze çarpıyor.
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Araçların ve iş makinelerinin olduğu yerde turuncu kask var.
Şantiyeye dışarıdan gelenlere gri kask veriliyor.
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2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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