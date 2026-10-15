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Şantiyelerde Herkesin Farklı Renk Kask Takmasının Bir Nedeni Var: Meğer Her Rengin Anlamı Farklıymış!

Şantiyelerde Herkesin Farklı Renk Kask Takmasının Bir Nedeni Var: Meğer Her Rengin Anlamı Farklıymış!

Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan - Yaşam Editörü
15.10.2026 - 13:21
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Yolda yürürken şantiyede çalışanların kasklarının farklı renklerde olduğunu fark etmişsinizdir. Meğer bu renkler tesadüf değilmiş. Kask yalnızca başı darbelerden ve düşen cisimlerden korumuyor, sahada kimin hangi işi yaptığını da gösteriyormuş. Kimin yönetici, kimin usta, kimin işçi ya da güvenlik görevlisi olduğu tek bakışta bu renklerle anlaşılıyor. Peki hangi renk kime ait? Gelin detaylara geçelim…

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Kararları veren teknik kadro beyaz kask takıyor.

Kararları veren teknik kadro beyaz kask takıyor.

Şantiyede beyaz kask görüyorsanız karşınızdaki kişi büyük ihtimalle işin teknik tarafını yönetiyordur. Bu rengi şantiye şefleri, mühendisler ve mimarlar kadar teknik denetçiler ile üst düzey yöneticiler de kullanıyor. Sahada kararları kimin verdiği de böylece uzaktan bile anlaşılıyor.

Sahadaki işçilerin kaskı sarı renkte.

Sahadaki işçilerin kaskı sarı renkte.

Şantiyede karşınıza en çok çıkacak renk sarı. Kaba inşaat işlerini yapanlar ve sahada doğrudan üretimde çalışan işçiler bu kaskı takıyor. Kısacası sarı, işi omuzlayan temel iş gücünün rengi.

İşinin ehli ustalar mavi kaskla çalışıyor.

İşinin ehli ustalar mavi kaskla çalışıyor.

Elektrik ya da su tesisatı döşeyen ustalar, mekanik montaj yapanlar ve bakım teknisyenleri mavi kaskla çalışıyor. Bu renk sayesinde bir arıza çıktığında ya da montajda sorun yaşandığında hangi uzmana gitmeniz gerektiği hemen belli oluyor.

Sahanın güvenlik ve sağlık görevlileri yeşil kask giyiyor.

Sahanın güvenlik ve sağlık görevlileri yeşil kask giyiyor.

Yeşil kasklı çalışanlar, şantiyenin iş sağlığı ve güvenliğinden sorumlu ekibi. Güvenlik denetimi yapan uzmanlar, çevre ve riskleri önleyen personel ve ilk müdahaleyi yapan sağlık görevlileri bu rengi giyiyor. Sahada tehlikeli bir durum gördüğünüzde ya da biri rahatsızlandığında yardım isteyeceğiniz kişiler onlar.

Yangın ve acil durum anlarında kırmızı kasklılar göze çarpıyor.

Yangın ve acil durum anlarında kırmızı kasklılar göze çarpıyor.

Yangını önlemekten ve tehlike anında insanları tahliye etmekten sorumlu ekipler kırmızı kask takıyor. Kurtarma görevlileri de aynı rengi taşıyor. Olası bir krizde koordinatörlerin uzaktan fark edilebilmesi için kırmızı tercih ediliyor.

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Araçların ve iş makinelerinin olduğu yerde turuncu kask var.

Araçların ve iş makinelerinin olduğu yerde turuncu kask var.

Hafriyat hattında, yol yapımında ve trafiği yönlendiren ya da işaretleme yapan ekiplerde turuncu kask görürsünüz. Bu renk çok dikkat çektiği için araçların ve ağır iş makinelerinin arasında çalışanların kaza ya da çarpma riski azalıyor.

Şantiyeye dışarıdan gelenlere gri kask veriliyor.

Şantiyeye dışarıdan gelenlere gri kask veriliyor.

Şantiyede sürekli çalışmayan herkes, yani malzeme getiren tedarikçiler, dış denetçiler ve geçici ziyaretçiler gri kaskla sahaya giriyor. Böylece sahayı bilmeyen misafirler çalışanların gözüne hemen çarpıyor ve güvenli alana alınıyor.

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Elif Sude Yenidoğan
Elif Sude Yenidoğan
Yaşam Editörü
2023 yılında TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden mezun oldum. İçerik üretmeye ve dijital yayıncılığa olan ilgimle medya sektöründeki yolculuğuma 2022 yılında Onedio’da başladım. Bu süreçte farklı kategorilerde içerikler hazırlayarak editoryal deneyimimi geliştirdim. Özellikle yaşam haberlerini yakından takip ediyor ve okuyucularla buluşturuyorum.
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