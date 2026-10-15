Şantiyelerde Herkesin Farklı Renk Kask Takmasının Bir Nedeni Var: Meğer Her Rengin Anlamı Farklıymış!

Yolda yürürken şantiyede çalışanların kasklarının farklı renklerde olduğunu fark etmişsinizdir. Meğer bu renkler tesadüf değilmiş. Kask yalnızca başı darbelerden ve düşen cisimlerden korumuyor, sahada kimin hangi işi yaptığını da gösteriyormuş. Kimin yönetici, kimin usta, kimin işçi ya da güvenlik görevlisi olduğu tek bakışta bu renklerle anlaşılıyor. Peki hangi renk kime ait? Gelin detaylara geçelim…

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