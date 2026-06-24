Kitap Kurtları Buraya: Amazon Prime Day'de Binlerce Kitapta "4 Al 3 Öde" Başladı!

Edebiyat dünyasının en çok satan kurgu eserlerinden kişisel gelişim rehberlerine, ödüllü romanlardan çocuk kitaplarına kadar binlerce popüler yayında geçerli Prime Day kampanyası resmi olarak başladı. Kitaplığınızı bütçe dostu fiyatlarla yenileme şansı sunan bu büyük dönemde, sepet aşamasında ekleyeceğiniz her 4 kitaptan birini size hediye eden muhteşem bir fırsat listesi sizi bekliyor.

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