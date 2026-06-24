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Kitap Kurtları Buraya: Amazon Prime Day'de Binlerce Kitapta "4 Al 3 Öde" Başladı!

etiket Kitap Kurtları Buraya: Amazon Prime Day'de Binlerce Kitapta "4 Al 3 Öde" Başladı!

Sena YİĞİT
Sena YİĞİT - Onedio Üyesi
24.06.2026 - 21:05
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Edebiyat dünyasının en çok satan kurgu eserlerinden kişisel gelişim rehberlerine, ödüllü romanlardan çocuk kitaplarına kadar binlerce popüler yayında geçerli Prime Day kampanyası resmi olarak başladı. Kitaplığınızı bütçe dostu fiyatlarla yenileme şansı sunan bu büyük dönemde, sepet aşamasında ekleyeceğiniz her 4 kitaptan birini size hediye eden muhteşem bir fırsat listesi sizi bekliyor.

Bu içerik 24.06.2026 tarihinde oluşturulmuştur, bu içeriğe erişim sağladığınız zamana göre listelenen ürün fiyatlarında değişiklikler olmuş olabilir.

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Prime Day Fırsatlarında Seçili Kitaplarda 4 Al 3 Öde!

Prime Day Fırsatlarında Seçili Kitaplarda 4 Al 3 Öde!

23 Haziran 2026 - 29 Haziran 2026 tarihleri arasında geçerli olan bu büyük fırsat dönemi, sepet aşamasında ekleyeceğiniz her 4 kitaptan birini size hediye ederek kitaplığınızı bütçe dostu fiyatlarla yenileme şansı sunuyor.

Seçili Kitaplarda 4 Al 3 Öde Kampanya Ürünleri Burada.

Dünya çapında milyonlarca çocuğun ve çizgi roman severin büyük bir heyecanla takip ettiği efsanevi serinin en yeni macerası!

Dünya çapında milyonlarca çocuğun ve çizgi roman severin büyük bir heyecanla takip ettiği efsanevi serinin en yeni macerası!

Görsel zenginliği ve eğlenceli anlatımıyla öne çıkan bu uluslararası fenomen eser, çocukların okuma alışkanlığı kazanması için sepetlerde ilk sıralarda yer alıyor.

KÖPEK ADAM-14 / KOCA JIM İNANIYOR - Dav Pilkey

İtalyan edebiyatının usta kaleminden, insan ilişkilerinin karmaşık doğasını ve hayatın ironilerini yüzünüze çarpan ödüllü bir başyapıt!

İtalyan edebiyatının usta kaleminden, insan ilişkilerinin karmaşık doğasını ve hayatın ironilerini yüzünüze çarpan ödüllü bir başyapıt!

Prestigeli 2026 Bagutta Ödülü sahibi olan bu sürükleyici roman, derin karakter analizleriyle bu hafta edebiyat okurlarının favori tercihi oluyor.

Yanlış Hedef - Domenico Starnone

Köklerinden koparılan bir genç kızın aidiyet arayışını ve aile bağlarının sarsıcı gerçeklerini konu alan dokunaklı bir anlatı!

Köklerinden koparılan bir genç kızın aidiyet arayışını ve aile bağlarının sarsıcı gerçeklerini konu alan dokunaklı bir anlatı!

Yalın dili ve kalbe dokunan güçlü kurgusuyla öne çıkan bu etkileyici eser, elden ele gezen ve mutlaka okunması gereken romanlar listesinde.

Geri Verilen Kız - Donatella Di Pietrantonio

Zaman kavramını, modern dünyanın koşturmacasını ve dostluğun eşsiz değerini çocuk kalbiyle anlatan zamansız bir klasik!

Zaman kavramını, modern dünyanın koşturmacasını ve dostluğun eşsiz değerini çocuk kalbiyle anlatan zamansız bir klasik!

Her yaştan okuyucuya hitap eden bu felsefi masal, hayatın hızını yavaşlatıp derin bir nefes almak isteyenlerin sepetlerini dolduruyor.

Momo - Michael Ende

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İnsanın hayatta en çok haksızlık ettiği kişiye, yani kendisine dönüp içten bir hesaplaşma yaşamasını sağlayan samimi bir rehber!

İnsanın hayatta en çok haksızlık ettiği kişiye, yani kendisine dönüp içten bir hesaplaşma yaşamasını sağlayan samimi bir rehber!

Kendinizi keşfetme ve içsel huzuru bulma yolculuğunda size rehberlik edecek bu popüler kişisel gelişim kitabı, haftanın en çok satanları arasında.

Kendimden Özür Dilerim - Miraç Çağrı Aktaş

Geçmişin izlerini, kimlik arayışını ve isimlerin insan kaderi üzerindeki gizemli etkilerini sürükleyici bir dille ele alan etkileyici bir kurgu!

Geçmişin izlerini, kimlik arayışını ve isimlerin insan kaderi üzerindeki gizemli etkilerini sürükleyici bir dille ele alan etkileyici bir kurgu!

Okurken kendinizden de bir parça bulacağınız bu gizem dolu roman, sürpriz sonuyla kitap kulüplerinin bu haftaki popüler tartışma konusu olmaya aday.

İsimler - Florence Knapp

Nobel ödüllü yazarın kelimelerle adeta resim çizdiği, insan ruhunun karanlık ve aydınlık taraflarını şiirsel bir dille işleyen sarsıcı eseri!

Nobel ödüllü yazarın kelimelerle adeta resim çizdiği, insan ruhunun karanlık ve aydınlık taraflarını şiirsel bir dille işleyen sarsıcı eseri!

Edebi derinliği ve büyüleyici atmosferiyle öne çıkan bu özel kitap, kütüphanesine kalıcı bir değer katmak isteyen nitelikli okurları bekliyor.

Işık ve İp - Han Kang

Hayatın en karanlık ve trajik unsurlarını bile mizahi bir dille tersyüz etmeyi başaran kara komedi türünün en popüler örneği!

Hayatın en karanlık ve trajik unsurlarını bile mizahi bir dille tersyüz etmeyi başaran kara komedi türünün en popüler örneği!

Ölümün kıyısındaki insanlara hizmet eden bir dükkanın neşeli dönüşümünü anlatan bu sıra dışı roman, farklı ve keyifli bir okuma deneyimi sunuyor.

İntihar Dükkanı - Jean Teule

Psikiyatri dünyasının duayen isminden, gerçek seans öyküleriyle hayatın geçiciliğini ve insan psikolojisinin derinliklerini anlatan unutulmaz bir kılavuz!

Psikiyatri dünyasının duayen isminden, gerçek seans öyküleriyle hayatın geçiciliğini ve insan psikolojisinin derinliklerini anlatan unutulmaz bir kılavuz!

Yaşamın anlamını ve varoluşsal sancıları felsefi bir dille ele alan bu bilge eser, başucu kitabı arayanların sepetinde yer alıyor.

Günübirlik Hayatlar - Irvin D. Yalom

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Erteleme hastalığını yenmenizi sağlayacak ve hayatınızı ertelemekten vazgeçip hemen harekete geçmenizi sağlayacak pratik bir yaşam felsefesi!

Erteleme hastalığını yenmenizi sağlayacak ve hayatınızı ertelemekten vazgeçip hemen harekete geçmenizi sağlayacak pratik bir yaşam felsefesi!

Dünyaca ünlü yazarın saniyeler içinde karar alma mekanizmasını değiştiren bu etkili kişisel gelişim rehberi, motivasyonunu yükseltmek isteyenler için harika bir seçim.

Bırak Yapsınlar Teorisi - Mel Robbins

Minik okurların hayal dünyasını renklendirecek, dostluğu ve paylaşmayı eğlenceli çizimlerle anlatan sıcacık bir çocuk kitabı!

Minik okurların hayal dünyasını renklendirecek, dostluğu ve paylaşmayı eğlenceli çizimlerle anlatan sıcacık bir çocuk kitabı!

Rengarenk görsel tasarımı ve sevimli karakter kurgusuyla öne çıkan bu tatlı eser, çocukların uyku öncesi kitap rutinlerine neşe katmak için listemizde.

Çizgili - Joanne Partis

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Sena YİĞİT
Sena YİĞİT
Onedio Üyesi
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