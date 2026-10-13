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KISS İsmi Nereden Çıktı?

etiket KISS İsmi Nereden Çıktı?

Begüm
Begüm - Onedio Editörü
13.10.2026 - 18:01
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Kabul edelim hepimiz en az bir kere 'ya bu grubun adı neden KISS?' diye düşünmüşüzdür. İşte bu sefer KISS'in hikayesine bakıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım!

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İşin en özüne ve başlangıcına dönelim...

Wicked Lester grubu dağılınca üyeler radikal ve akılda kalıcı yeni bir isim arayışına girdiler. Paul Stanley, Gene Simmons ve Peter Criss, eski gruplarının ardından hem görsel hem de müzikal olarak piyasayı sarsacak yepyeni bir kimlik oluşturmak istediler.

Peter Criss'in eski grubunu anlatırken kurduğu bir cümle isim fikrinin ilk kıvılcımını çaktı.

Bir araba yolculuğu sırasında Criss'in geçmişte LIPS adında bir grupta çaldığını söylemesi üzerine Paul Stanley aniden öpücük anlamına gelen KISS kelimesini önermişti.

Seçilen kelimenin hem tehlikeli hem de çekici bir çift anlamlılık taşıması fikri çok beğenildi.

Grup üyeleri bu ismin bir yandan romantik ve masum bir imge sunarken diğer yandan son derece erotik, cesur ve merak uyandırıcı bir hava yarattığını düşündüler.

Grubun popülerleşmesiyle birlikte muhafazakar çevreler ismin arkasında gizli bir anlam aradılar.

İsmin Şeytanın Hizmetindeki Şövalyeler anlamına gelen Knights In Satan's Service ifadesinin kısaltması olduğu yönündeki iddialar hızla yayılmıştı.

Grup üyeleri tüm bu şeytani iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ismin sadece kulağa havalı geldiğini açıkladılar.

Gene Simmons ve Paul Stanley yaptıkları açıklamalarda bu söylentilerin şehir efsanesinden ibaret olduğunu ve kelimenin hiçbir gizli mesaj barındırmadığını vurguladılar.

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Gruba katılan Ace Frehley son iki harfi şimşek şeklinde çizerek logonun son halini tasarladı.

İsmin kağıda dökülme aşamasında Frehley'nin elinden çıkan şimşekli harfler, rock müzik tarihinin en ikonik ve tartışmalı görsellerinden biri haline geldi.

Kısa ve evrensel bir kelime tercih etmeleri markalaşma sürecini inanılmaz derecede hızlandırdı.

Tek heceli ve dünyadaki herkes tarafından kolayca anlaşılan bu isim, grubun yüz boyaları ve sahne şovlarıyla birleşerek devasa bir küresel markaya dönüştü.

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Begüm
Begüm
Onedio Editörü
İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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