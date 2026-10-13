KISS İsmi Nereden Çıktı?
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Kabul edelim hepimiz en az bir kere 'ya bu grubun adı neden KISS?' diye düşünmüşüzdür. İşte bu sefer KISS'in hikayesine bakıyoruz. Hadi bakalım, başlayalım!
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İşin en özüne ve başlangıcına dönelim...
Peter Criss'in eski grubunu anlatırken kurduğu bir cümle isim fikrinin ilk kıvılcımını çaktı.
Seçilen kelimenin hem tehlikeli hem de çekici bir çift anlamlılık taşıması fikri çok beğenildi.
Grubun popülerleşmesiyle birlikte muhafazakar çevreler ismin arkasında gizli bir anlam aradılar.
Grup üyeleri tüm bu şeytani iddiaları kesin bir dille yalanlayarak ismin sadece kulağa havalı geldiğini açıkladılar.
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Gruba katılan Ace Frehley son iki harfi şimşek şeklinde çizerek logonun son halini tasarladı.
Kısa ve evrensel bir kelime tercih etmeleri markalaşma sürecini inanılmaz derecede hızlandırdı.
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İstanbul Üniversitesi Gazetecilik bölümü mezunuyum. 2020 yılından beri yaşam, finans, eğlence, müzik ve birbirinden farklı kategorilerde içerik üretiyorum. Offline ve dijital alanlarda kreatif içerikler üretiyorum.
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