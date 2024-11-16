Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Twitch'e 2 Milyon Lira Ceza Verdi

İnternet ve sosyal medyada veri sızıntıları en büyük belalardan biri. Kart ve kişisel veriler bir anda hacker gruplarının eline geçebiliyor. Bu ve benzeri durumlarla ilgili kurumlar da yüksek meblağlı cezalar ödemeye maruz kalıyor. Son olarak veri sızıntısının kurbanı Twitch oldu. KVKK, Twitch'e iki milyon lira ceza kesti.