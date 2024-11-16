Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Twitch'e 2 Milyon Lira Ceza Verdi
Kişisel Verileri Koruma Kurulu, Twitch'e 2 Milyon Lira Ceza Verdi
İnternet ve sosyal medyada veri sızıntıları en büyük belalardan biri. Kart ve kişisel veriler bir anda hacker gruplarının eline geçebiliyor. Bu ve benzeri durumlarla ilgili kurumlar da yüksek meblağlı cezalar ödemeye maruz kalıyor. Son olarak veri sızıntısının kurbanı Twitch oldu. KVKK, Twitch'e iki milyon lira ceza kesti.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), sosyal medya platformu Twitch'e, yaşanan veri sızıntısı nedeniyle 2 milyon lira idari para cezası uyguladığını açıkladı.
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Kişisel Verileri Koruma Kurumu (KVKK), Twitch platformunda yaklaşık 125 GB'lık veri sızıntısı yaşandığı iddialarının ardından resen inceleme başlattı.
KVKK, yaptığı incelemede, veri ihlalinin meydana gelmesinden önce alınması gereken güvenlik önlemlerinin ancak ihlal sonrasında alındığını ve risk ile tehditlerin belirlenmesinde yetersiz kalındığını tespit etti.
KVKK, Twitch'e uygulanan cezanın detaylarını da açıkladı:
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