Kışın Yatak Odanızı Isıtacak Pozisyon Hangisi?

Kadının üstte olduğu bu pozisyonda partnerinizle göz temasını artırabilir, daha romantik bir seks deneyimi yaşayabilirsiniz! Kadın öne doğru eğildiğinde ten teması artacak ve vücutlarınız bir bütün haline gelecek. Kayganlaştırıcı kullanarak bu pozisyonu çok daha ateşli bir hale getirebilirsiniz. Birbirinize masaj yapabilir, sürtünmelerle ortamı daha da alevlendirebilirsiniz.