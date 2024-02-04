Kışın Yatak Odanızı Isıtacak Pozisyon Hangisi?
Kışın Yatak Odanızı Isıtacak Pozisyon Hangisi?
Sonunda kış geldi! Kışın soğuk havasında sıcaklığı yatak odanıza da getirip ortamın alev almasını sağlayacak seks pozisyonu hangisi?
Söylüyoruz!
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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!
2. Ne kadar süredir birliktesiniz?
3. Ne sıklıkla cinsel ilişkiye giriyorsunuz?
4. Cinsel ilişkiye girmek için genelde ilk adımı kim atar?
5. Aranızda yüksek bir cinsel çekim olduğunu düşünüyor musun?
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6. Seks sırasında yönlendirilmekten mi hoşlanırsın yoksa yönlendirmekten mi?
7. Seks sırasında farklı şeyler denemeyi seviyor musun?
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