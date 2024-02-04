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Kışın Yatak Odanızı Isıtacak Pozisyon Hangisi?

etiket Kışın Yatak Odanızı Isıtacak Pozisyon Hangisi?

Ecivicivokke
Ecivicivokke - Onedio Üyesi
04.02.2024 - 23:46

Sonunda kış geldi!  Kışın soğuk havasında sıcaklığı yatak odanıza da getirip ortamın alev almasını sağlayacak seks pozisyonu hangisi? 

Söylüyoruz!

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1. İlk olarak cinsiyetini öğrenelim!

2. Ne kadar süredir birliktesiniz?

3. Ne sıklıkla cinsel ilişkiye giriyorsunuz?

4. Cinsel ilişkiye girmek için genelde ilk adımı kim atar?

5. Aranızda yüksek bir cinsel çekim olduğunu düşünüyor musun?

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6. Seks sırasında yönlendirilmekten mi hoşlanırsın yoksa yönlendirmekten mi?

7. Seks sırasında farklı şeyler denemeyi seviyor musun?

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Kış duşu!

Kış duşu!

Ortak bir duş alarak banyodaki sıcaklığı dışarıdakinden çok daha fazla yükseltebilirsiniz. Birbirinizin vücudunu keşfedin ve ufak dokunuşlarla rahatlayın. Penetrasyon için su geçirmeyen bir penis yüzüğü deneyebilir, farklı bir deneyim yaşayabilirsiniz. İkinizin de duştan mutlu ayrılacağına emin gibiyiz!

Bu poziyon!

Bu poziyon!

Orgazm olma olasılığını artıran bu pozisyon ile ortamı fazlasıyla ısıtacaksınız! Bu pozisyonda erkek üsttedir ve klitorise baskı yapacak biçimde yukarı doğru kayar. Sürtünerek, vücutlarınızı birbirine bastırarak teması artırabilir ve birbirinizin vücut sıcaklığını daha da artırabilirsiniz!

Bu pozisyon!

Bu pozisyon!

Kadının üstte olduğu bu pozisyonda partnerinizle göz temasını artırabilir, daha romantik bir seks deneyimi yaşayabilirsiniz! Kadın öne doğru eğildiğinde ten teması artacak ve vücutlarınız bir bütün haline gelecek. Kayganlaştırıcı kullanarak bu pozisyonu çok daha ateşli bir hale getirebilirsiniz. Birbirinize masaj yapabilir, sürtünmelerle ortamı daha da alevlendirebilirsiniz.

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