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Kırık Kalplere İlaç Gibi Gelen 13 Şarkı

etiket Kırık Kalplere İlaç Gibi Gelen 13 Şarkı

Ecem Bekar
Ecem Bekar - Onedio Üyesi
30.06.2024 - 11:01

Ayrılıklar zor, kırık kalpler acıtır. Ama merak etmeyin, müzik her zaman yanınızda! İşte kalbinizin yaralarını saracak, sizi teselli edecek ve yeniden güçlenmenize yardımcı olacak 13 şarkı. Kulaklıklarınızı takın, rahat bir yere oturun ve bu şarkılarla duygusal bir yolculuğa çıkın

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1. Aşkın Nur Yengi - Serserim Benim

2. Redd - Boşver

3. Ahmet Kaya - Vakit Tamam Seni Terkediyorum

4. Burak Kut - Yaşandı Bitti

5. Bir Ateşe Attın - Kamuran Akkor

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6. Sezen Aksu - Hata

7. Ferdi Tayfur - Bana Sor

8. Selda Bağcan - Ayrılık

9. Müslüm Gürses - Affet

10. Skapova - Ben Hala Vazgeçmedim

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11. Cem Adrian & Aylin Aslım - Herkes Gider Mi?

12. Cem Karaca - Bu Son Olsun

13. Sertab Erener - Bir Çaresi Bulunur

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