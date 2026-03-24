onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Temizlik
Kiri ve Tozu Dağıtmadan Temizlik Yapma Rehberi

etiket Kiri ve Tozu Dağıtmadan Temizlik Yapma Rehberi

Liz Lemon
Liz Lemon - Onedio Üyesi
24.03.2026 - 22:43

Evinizi temizlerken en büyük hedefiniz kiri ortadan kaldırmakken onu bir köşeden diğerine taşımak olmasın zira doğru yöntemlerle ilerlediğinizde hem tozu havalandırmadan hem de zemini yormadan gerçekten hijyenik bir sonuç elde edebilirsiniz. Hazırsanız başlıyoruz!

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Tozu önce kuru temizlikle hapsetmeniz gerekiyor.

Tozu önce kuru temizlikle hapsetmeniz gerekiyor.

Kuru temizliğin gücü hafife alınmamalı çünkü yüzeye yapışmış tozu suyla karıştırmadan önce yakalamak gerekiyor. İlk olarak tozu yavaş ve düzenli bir rota ile toplayın. Bu sayede zemine daha fazla yayılmasını önlemiş olacaksınız. Bu aşamada hızlı davranmak yerine sakin ve kontrollü ilerlemeniz lazım. Eğer köşeleri atlayıp ıslak silmeye geçerseniz tozu havaya savurmuş olursunuz.

Az su ile daha etkili temizlik yapmayı öğrenmelisiniz.

Fazla su kullanmak zeminin kurumasını zorlaştırıp kirin dağılmasına neden olur. Kovanın içine doldurduğunuz suyu kontrollü kullanmak ise hem dünyanın hem de sizin işinizi kolaylaştırır. Özellikle ahşap ve laminat gibi suya hassas yüzeylerde bu disiplin çok önemli. Az miktarda su ve uygun temizlik ürününü kullanarak zemini daha çabuk kurutabilir ve kir kalıntılarını iz bırakmadan temizleyebilirsiniz. Dikkatinizi bezinizin ıslaklık oranına verin.

Mobilya altlarını av sahası gibi görmelisiniz.

Mobilya altlarını av sahası gibi görmelisiniz.

Mobilyaların altı çoğu zaman temizliğin en ihmal edilen bölgesi oluyor çünkü ulaşması biraz zor. Ancak toz ve kirin en çok biriktiği yerler de ne yazık ki burası ve uzun vadede hava kalitesi için hiç fayda sağlamıyor. Bu nedenle uzun saplı fırçalar veya aparatlarla mobilya altlarını hedef alın. Tozu kökünden koparmak için sabırlı olmak gerekiyor çünkü buradaki birikimler yüzeydekine göre daha inatçı. Bu alanları atlamadan temizlerseniz, genel temizlik performansınız da fazlasıyla yükselecek.

Zemine uygun temizlik ürünlerini seçmelisiniz.

Her yüzey aynı temizlik yaklaşımını gerektirmiyor. Fayans, mermer veya ahşap, hepsi için farklı ürünler kullanılıyor. Yanlış ürün kullanımı yüzeyde matlaşmaya, çizilmelere veya iz kalmasına neden olursa üzülürsünüz. Tam da bu yüzden yüzeyin özelliklerini bilerek temizlik ürünlerinizi seçmelisiniz. Etiketleri iyi okuduğunuza emin olun! Doğru ürünler kiri çözerken yüzeye zarar vermez ve temizliğinizi daha kalıcı hale getirmiş olur.

Temizlik alanlarını bölgelere ayırın.

Bir alanı baştan sona temizlemek bazen gözünüzü korkutuyor, biliyoruz! Bu nedenle evinizi küçük bölgelere ayırarak temizlik yapmanız, adım adım ilerlemenizi sağlamış olacak. Her bölge tamamlandığında hissedeceğiniz başarı motivasyonunuzu da güçlendirecek. Bu rota planını yaparken aklınızda temizlik önceliklerinizi de belirleyin yeter.

İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Mikrofiber bezlerin gücünden faydalanın.

Mikrofiber bezler tozu sadece yüzeyden almakla kalmaz, içlerine hapseder ve bırakmaz.  Ama halefleri normal bezlerle çalışırken toz parçacıkları tekrar havaya karışabilir fakat mikrofiber bez bir kahraman edasıyla bu duruma el koyar. Bu bezler suyu da ideal şekilde kontrol eder, böylece fazla ıslaklık olmaz. Zemini sildiğinizde daha az iz ve daha az leke bırakarak daha parlak bir görünüm elde edebilirsiniz.

Geleneksel paspası geride bırakıp zemini her zaman temiz suyla silebilirsiniz.

Geleneksel paspası geride bırakıp zemini her zaman temiz suyla silebilirsiniz.

Zemin temizliğinde en büyük problemler, ağır kovalar, kirli suyun paspasla birlikte tekrar yüzeye yayılması ve bakterilerin tamamen önlenememesi. Philips OneUp Elektrikli Mop, kovaya ihtiyaç duymadan çalışır ve zemine her zaman temiz su verirken kirli suyu ayrı haznesinde toplar. Böylece her ileri geri hareketinizde zemine temas eden su gerçekten temiz kalır ve temizlik hissi yüzeyde dolaşmaz, kalıcı olur. Aynı zamanda bakterilere karşı %99.9 oranında etkilidir.

Kablosuz ve hafif tasarımı sayesinde ev içinde rahatça hareket edebilir, 360 derece dönebilen başlığı ile mobilya altlarına ve dar alanlara kolayca ulaşabilirsiniz. Silme işlemi tamamlandığında kirli su haznesini pratik şekilde boşaltıp mopunu makinede yıkayarak temizlik sürecini zahmetsizce sonlandırırsınız. Artık hayat çok daha zahmetsiz!

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video
Liz Lemon
Liz Lemon
Onedio Üyesi
Kendime popüler kültür ve televizyon dedektifi diyebilirim. Televizyon ve sinemanın mutfağında yer almayı da bir o kadar seviyorum. 2019 yılından bu yana da Onedio’da ilişkiler, teknoloji, müzik ve popüler kültür odaklı içerikler üretiyorum. Yazarken sadece bilgi aktarmaktan ziyade okuyucunun kalbine dokunacak bir his bırakmayı önemsiyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın