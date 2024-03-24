Görüş Bildir
Haberler
Yaşam
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi

Sevda Demircan
Sevda Demircan - Onedio Üyesi
24.03.2024 - 12:31

Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇

Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
İçeriğin Devamı Aşağıda

1. "Kocamın beni aldatmak için kullandığı ikinci telefonu buldum. Panik oldu."

1. "Kocamın beni aldatmak için kullandığı ikinci telefonu buldum. Panik oldu."

2. "Eşimin erkek kardeşi bana 'kaçak gelin' dedi. Eşimle tartıştığımızda evi terk etmiştim."

2. "Eşimin erkek kardeşi bana 'kaçak gelin' dedi. Eşimle tartıştığımızda evi terk etmiştim."

3. "Kız kardeşim bencilliğiyle ailemizin dağılmasına neden oldu."

3. "Kız kardeşim bencilliğiyle ailemizin dağılmasına neden oldu."

4. "Karım ameliyat olduktan sonra refakatçi olarak yanında kalmadım."

4. "Karım ameliyat olduktan sonra refakatçi olarak yanında kalmadım."

5. "Nişanlım işe gitmek için kalktığında, kahvaltı hazırlamamak için uyuyor numarası yapıyorum."

5. "Nişanlım işe gitmek için kalktığında, kahvaltı hazırlamamak için uyuyor numarası yapıyorum."
İçeriğin Devamı Aşağıda

6. "Karım her sabah bana veda öpücüğü verdikten sonra işe gidene kadar ağlıyorum. Çünkü onu aylardır aldatıyorum."

6. "Karım her sabah bana veda öpücüğü verdikten sonra işe gidene kadar ağlıyorum. Çünkü onu aylardır aldatıyorum."

7. "Beyin kanseriyim ve ölmek üzereyim. Henüz aileme söylemedim."

7. "Beyin kanseriyim ve ölmek üzereyim. Henüz aileme söylemedim."

8. "Çocukken kız kardeşime kötü davranan akrabalarımızla görüşüyorum. Kendimi berbat hissediyorum."

8. "Çocukken kız kardeşime kötü davranan akrabalarımızla görüşüyorum. Kendimi berbat hissediyorum."

9. "Yemeği yakmama rağmen yiyen kocam, beni mutluluktan ağlattı."

9. "Yemeği yakmama rağmen yiyen kocam, beni mutluluktan ağlattı."

10. "Kocam farklı bir ilişkisinden olan çocuğuna annelik yapmamı istiyor."

10. "Kocam farklı bir ilişkisinden olan çocuğuna annelik yapmamı istiyor."
İçeriğin Devamı Aşağıda

11. "İş arkadaşıma regl olduğum için pede ihtiyacım olduğunu söyledim. Benimle dalga geçti."

11. "İş arkadaşıma regl olduğum için pede ihtiyacım olduğunu söyledim. Benimle dalga geçti."

12. "Karımın beni aldattığını biliyorum ama onu kaybetmemek için hiçbir şey söylemiyorum."

12. "Karımın beni aldattığını biliyorum ama onu kaybetmemek için hiçbir şey söylemiyorum."

13. "Çok hastayım ama ailemden kimse beni görmeye gelmiyor."

13. "Çok hastayım ama ailemden kimse beni görmeye gelmiyor."

14. "Eş cinsel olduğumu karıma söylemedim. Üzülmesinden korkuyorum."

14. "Eş cinsel olduğumu karıma söylemedim. Üzülmesinden korkuyorum."

15. "Arkadaşlarımdan biri başka bir arkadaşımın oğluyla cinsel birliktelik yaşadı."

15. "Arkadaşlarımdan biri başka bir arkadaşımın oğluyla cinsel birliktelik yaşadı."

Bu içerikler de ilginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
2
1
0
0
0
0
0
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın
tom lee jones

ok reddit.