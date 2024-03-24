Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kimseye Söyleyemedikleri Sırlarını Anlatarak Hepimizin Ağzını Açık Bırakan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/TrueOffMyChe...
Herkesin bir başkasına söylemediği sırrı vardır. Kimseye söyleyememek içini kemirir ve birilerine anlatmak ister. En karanlık sırlarını paylaşan insanları sizler için derledik. Buyurun...👇
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1. "Kocamın beni aldatmak için kullandığı ikinci telefonu buldum. Panik oldu."
2. "Eşimin erkek kardeşi bana 'kaçak gelin' dedi. Eşimle tartıştığımızda evi terk etmiştim."
3. "Kız kardeşim bencilliğiyle ailemizin dağılmasına neden oldu."
4. "Karım ameliyat olduktan sonra refakatçi olarak yanında kalmadım."
5. "Nişanlım işe gitmek için kalktığında, kahvaltı hazırlamamak için uyuyor numarası yapıyorum."
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6. "Karım her sabah bana veda öpücüğü verdikten sonra işe gidene kadar ağlıyorum. Çünkü onu aylardır aldatıyorum."
7. "Beyin kanseriyim ve ölmek üzereyim. Henüz aileme söylemedim."
8. "Çocukken kız kardeşime kötü davranan akrabalarımızla görüşüyorum. Kendimi berbat hissediyorum."
9. "Yemeği yakmama rağmen yiyen kocam, beni mutluluktan ağlattı."
10. "Kocam farklı bir ilişkisinden olan çocuğuna annelik yapmamı istiyor."
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11. "İş arkadaşıma regl olduğum için pede ihtiyacım olduğunu söyledim. Benimle dalga geçti."
12. "Karımın beni aldattığını biliyorum ama onu kaybetmemek için hiçbir şey söylemiyorum."
13. "Çok hastayım ama ailemden kimse beni görmeye gelmiyor."
14. "Eş cinsel olduğumu karıma söylemedim. Üzülmesinden korkuyorum."
15. "Arkadaşlarımdan biri başka bir arkadaşımın oğluyla cinsel birliktelik yaşadı."
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